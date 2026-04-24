दिल्ली में भ्रष्टाचार पर सीएम का 'हंटर': GST विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 162 अधिकारियों का तबादला
"प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.''- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
Published : April 24, 2026 at 1:27 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने GST विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन असिस्टेंट कमिश्नर सहित कुल 162 अधिकारियों और कर्मचारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है. भ्रष्टाचार और कार्यप्रणाली में ढिलाई बरतने वालों को कड़ा संदेश देते हुए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह तबादला किया गया है. मुख्यमंत्री के इस औचक और सख्त कदम से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है. माना जा रहा है कि यह फेरबदल उन अधिकारियों के लिए चेतावनी है जो लंबे समय से एक ही सीट पर जमे हुए थे और जिनके कामकाज को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं.
दरअसल, इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल की पटकथा 8 अप्रैल 2026 को ही लिख दी गई थी. उस दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्रेड एंड टैक्सेस विभाग का औचक निरीक्षण किया था. उस दौरान विभाग में कई गंभीर अनियमितताएं और फाइलें अटके होने के मामले सामने आए थे. मुख्यमंत्री ने उसी समय साफ कर दिया था कि जनता के काम में बाधा डालने वाले और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा. इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तबादले केवल निचले स्तर पर नहीं, बल्कि मध्यम और वरिष्ठ स्तर पर भी किए गए हैं. हटाए गए 162 कर्मियों में वे लोग शामिल हैं जो वर्षों से एक ही डेस्क संभाल रहे थे.
तबादलों की सूची में तीन असिस्टेंट कमिश्नर, 58 सेक्शन ऑफिसर, 22 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ग्रेड-2), 74 सीनियर असिस्टेंट (ग्रेड-3), 5 जूनियर असिस्टेंट (ग्रेड-4) कर्मचारी हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि "प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. जनता के पैसे की लूट और सरकारी कामकाज में अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी."
लंबे समय से जमे 'सिंडिकेट' पर प्रहार
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि एक ही विभाग में लंबे समय तक जमे रहने से अधिकारियों और बिचौलियों के बीच एक नेक्सस या सिंडिकेट बन जाता है, जो भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ होता है. मुख्यमंत्री ने इसी जड़ पर प्रहार किया है. मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद सचिवालय में भी माहौल बदला हुआ दिखाई दिया. मिली जानकारी के अनुसार, आने वाले दिनों में कुछ अन्य विभागों में भी इसी तरह की क्लीनिंग ड्राइव देखने को मिल सकती है.
दिल्ली सरकार के इस कदम को 2026 के प्रशासनिक सुधारों की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है. ट्रेड एंड टैक्सेस विभाग, जो दिल्ली सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है, वहां इस तरह की बड़ी सर्जरी से व्यापारिक संगठनों ने भी उम्मीद जताई है कि अब GST से जुड़े मामलों का निपटारा तेजी से और बिना किसी 'ले-दे' के हो सकेगा. गत 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय से चंद मीटर की दूरी पर स्थित जीएसटी कार्यालय का दौरा किया था. बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक मुख्यमंत्री के पहुंचने से विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया था. निरीक्षण के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी अपनी कुर्सियों से नदारद मिले, जिस पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए जवाब-तलब किया था.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह ठीक 11 बजे जीएसटी भवन पहुंचीं थीं. उन्होंने सीधे वार्डों और अधिकारियों के कक्षों का रुख किया था. आश्चर्यजनक रूप से कई महत्वपूर्ण अनुभागों में सन्नाटा पसरा हुआ था और अधिकारी निर्धारित समय के बावजूद कार्यालय नहीं पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से अनुपस्थित अधिकारियों के बारे में जानकारी मांगी. जब उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के कार्यों में ढिलाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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