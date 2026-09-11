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दिल्ली के इस पंडाल में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन; ‘विकसित भारत 2047’ की थीम बनेगी आकर्षण

राजधानी के लक्ष्मी नगर स्थित श्री गणेश सेवा मंडल इस वर्ष अपना 25वां रजत जयंती गणेश महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाने जा रहा है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2026 at 10:46 AM IST

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Updated : September 11, 2026 at 10:55 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में इस वर्ष 'दिल्ली के महाराजा' का 25वां रजत जयंती गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा. श्री गणेश सेवा मंडल की ओर से आयोजित होने वाले 10 दिवसीय महोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इस बार गणेश महोत्सव में धार्मिक आस्था के साथ देश की तकनीकी और आधुनिक प्रगति की झलक भी देखने को मिलेगी.

एक ही पंडाल में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन

रजत जयंती के मौके पर तैयार किए जा रहे भव्य पंडाल में श्रद्धालुओं को एक ही स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होंगे. पंडाल में प्रवेश करते ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां दिखाई देंगी. इसके बाद श्रद्धालु ऊपर विराजमान 'दिल्ली के महाराजा' गणपति बप्पा के दर्शन कर सकेंगे.

मंडल के संस्थापक एवं आयोजक महेंद्र लड्ढा से बातचीत (ETV Bharat)

विघ्नहर्ता से विकासकर्ता की थीम

मंडल के संस्थापक महेंद्र लड्ढा ने बताया कि इस बार महोत्सव की थीम 'विघ्नहर्ता से विकासकर्ता' रखी गई है. गणपति की प्रतिमा में ब्रह्मास्त्र मिसाइल, ड्रोन और सेमीकंडक्टर चिप जैसे आधुनिक तकनीकी प्रतीकों को दर्शाया जाएगा. इसका उद्देश्य 'विकसित भारत 2047' के संकल्प और भारत की तकनीकी क्षमता का संदेश श्रद्धालुओं तक पहुंचाना है. करीब 80 फीट के परिसर में अलग-अलग झांकियों के जरिए तकनीक, ड्रोन से खेती, महिला सशक्तिकरण और संतों की परंपरा को प्रदर्शित किया जाएगा.

अमरावती के उकडी मोदक होंगे खास आकर्षण

मंडल के मुताबिक भव्य पंडाल का निर्माण पिछले करीब 25 दिनों से चल रहा है. 14 सितंबर को गणपति बप्पा की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद उनका पंडाल में आगमन होगा. इस बार महाराष्ट्र के अमरावती से विशेष रूप से पारंपरिक स्टीम से तैयार किए जाने वाले उकडी मोदक मंगाए जा रहे हैं. इन मोदकों का भोग भगवान गणेश को लगाया जाएगा.

Ganesh Festival
25वां रजत जयंती गणेश महोत्सव के अवसर पर प्रेस वार्ता (ETV Bharat)

ईको-फ्रेंडली गणेशोत्सव पर जोर

महोत्सव में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. आयोजकों के अनुसार दिल्ली पुलिस के सहयोग के अलावा मंडल की ओर से निजी सुरक्षाकर्मी, बाउंसर और महिला सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी. मंडल पिछले 24 वर्षों से ईको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमा स्थापित करता आ रहा है. आयोजकों के अनुसार मुख्य बड़ी प्रतिमा फाइबर की होती है, जिसे स्थायी रूप से रखा जाता है. वहीं छोटी प्रतिमा शुद्ध मिट्टी से तैयार की जाती है और इसमें रासायनिक रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता. छोटी प्रतिमा का विसर्जन पंडाल परिसर में ही किया जाता है, ताकि यमुना समेत जलस्रोतों में प्रदूषण न फैले और विसर्जन के दौरान सड़क यातायात भी प्रभावित न हो.

राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों के पहुंचने की संभावना

10 दिवसीय गणेश महोत्सव में कई प्रमुख राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है. आयोजकों के अनुसार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, दिल्ली प्रदेश संगठन के महामंत्री पवन राणा, सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर, दिल्ली प्रदेश महिला अध्यक्ष लता गुप्ता और लोकप्रिय टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की टीम के शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है. गणेश महोत्सव के दौरान भगवान गणेश का विशेष श्रृंगार, पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए जाएंगे. 25वें रजत जयंती महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

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Last Updated : September 11, 2026 at 10:55 AM IST

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