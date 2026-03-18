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दिल्ली के राजपुर खुर्द में अवैध LPG गोदाम पर छापा, 223 सिलेंडर मिले, दो गिरफ्तार

नई दिल्लीः दक्षिणी दिल्ली के राजपुर खुर्द इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध LPG गोदाम का भंडाफोड़ किया है, यहां से कुल 223 गैस सिलेंडर बरामद किए गए और मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, 17 मार्च को स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि जनरेटर वाली गली में बिना लाइसेंस के गैस सिलेंडर जमा किए जा रहे हैं. सूचना मिलते ही टीम ने छापा मारा. छापेमारी के दौरान पुलिस को वहां से 16 भरे हुए घरेलू सिलेंडर, 45 खाली घरेलू सिलेंडर, 162 खाली कमर्शियल सिलेंडर मिले हैं. इसके साथ ही, एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन और 8 सेफ्टी कैप भी मिलीं.

साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि जांच में पता चला कि यह पूरा गोदाम बिना किसी अनुमति के चलाया जा रहा था. इतनी बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर रखना आसपास के लोगों के लिए बड़ा खतरा बन सकता था. पुलिस ने मौके से हितेश राठी (38) और अरविंद कुमार (40) को गिरफ्तार किया है. दोनों ही सिलेंडरों से जुड़े कोई वैध कागज नहीं दिखा सके.