दिल्ली के राजपुर खुर्द में अवैध LPG गोदाम पर छापा, 223 सिलेंडर मिले, दो गिरफ्तार
16 भरे हुए घरेलू सिलेंडर, 45 खाली घरेलू सिलेंडर, 162 खाली कमर्शियल सिलेंडर मिले हैं.
Published : March 18, 2026 at 7:03 PM IST
नई दिल्लीः दक्षिणी दिल्ली के राजपुर खुर्द इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध LPG गोदाम का भंडाफोड़ किया है, यहां से कुल 223 गैस सिलेंडर बरामद किए गए और मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस के मुताबिक, 17 मार्च को स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि जनरेटर वाली गली में बिना लाइसेंस के गैस सिलेंडर जमा किए जा रहे हैं. सूचना मिलते ही टीम ने छापा मारा. छापेमारी के दौरान पुलिस को वहां से 16 भरे हुए घरेलू सिलेंडर, 45 खाली घरेलू सिलेंडर, 162 खाली कमर्शियल सिलेंडर मिले हैं. इसके साथ ही, एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन और 8 सेफ्टी कैप भी मिलीं.
साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि जांच में पता चला कि यह पूरा गोदाम बिना किसी अनुमति के चलाया जा रहा था. इतनी बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर रखना आसपास के लोगों के लिए बड़ा खतरा बन सकता था. पुलिस ने मौके से हितेश राठी (38) और अरविंद कुमार (40) को गिरफ्तार किया है. दोनों ही सिलेंडरों से जुड़े कोई वैध कागज नहीं दिखा सके.
STORY | Illegal LPG storage unit busted in south Delhi; 223 cylinders seized, 2 held— Press Trust of India (@PTI_News) March 18, 2026
The Delhi Police has busted an illegal LPG cylinder storage unit in south Delhi's Rajpur Khurd, arresting two persons and seizing 223 cylinders from the premises, officials said on Wednesday.… pic.twitter.com/TwIpdziHaS
मामले की जानकारी मिलते ही फूड सप्लाई विभाग और इंडेन गैस कंपनी के अधिकारियों को बुलाया गया, जिन्होंने सिलेंडरों की गिनती और जांच की. इस मामले में थाना मैदानगढ़ी में FIR दर्ज कर ली गई है. पुलिस का कहना है कि इस तरह के अवैध काम लोगों की जान के लिए खतरा होते हैं और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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