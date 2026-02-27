ETV Bharat / state

केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में बरी, आप बोली बीजेपी के दफ्तर में बनी थी बदनामी की स्क्रिप्ट

रायपुर : आम आदमी पार्टी के लिए शुक्रवार का बहुत बड़ा दिन साबित हुआ है. दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है. आपको बता दें कि 21 मार्च 2024 को ED ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. 26 जून को सीबीआई ने जेल से ही उन्हें हिरासत में ले लिया था.

सबूत नहीं मिलने पर हुए बरी

23 जुलाई 2024 को अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे. उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में उन्हें जमानत दी थी. इस केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है. पूर्व में भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था,लेकिन सबूत ना होने के कारण 5 अगस्त 2025 को विशेष अदालत ने सत्येंद्र जैन को बाइज्जत बरी कर दिया था.

सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवलाल नरेटी ने कहा कि शराब घोटाला मामले में पूरे देश में आम आदमी पार्टी को बदनाम किया गया. इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने शुरू में ही कहा था यह जो स्क्रिप्ट है वह बीजेपी कार्यालय में तैयार की गई थी. कोर्ट के फैसले से आज यह बात साबित भी हो गई. आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया सहित 23 अन्य नेताओं के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए थे. वह पूरी तरह से समाप्त हो गए.

बीजेपी के दफ्तर में बनी थी बदनामी की स्क्रिप्ट- AAP (Etv Bharat)