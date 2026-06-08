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दिल्ली में आपदा प्रबंधन को लेकर सख्त एलजी, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के दिए निर्देश, फायर डिपार्टमेंट में भर्ती होंगे अग्निवीर

दिल्ली उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की उच्चस्तरीय बैठक ( ETV Bharat )