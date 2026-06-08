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दिल्ली में आपदा प्रबंधन को लेकर सख्त एलजी, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के दिए निर्देश, फायर डिपार्टमेंट में भर्ती होंगे अग्निवीर

कोचिंग सेंटर, अस्पताल, बाजार और बैंक्वेट हॉल जैसे उच्च जोखिम वाले परिसरों में अग्नि सुरक्षा नियमों का शत-प्रतिशत पालन हो. तरनजीत सिंह संधू, उपराज्यपाल, दिल्ली

दिल्ली उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की उच्चस्तरीय बैठक
दिल्ली उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की उच्चस्तरीय बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 8, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी में आपदा प्रबंधन को लेकर सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री आशीष सूद और प्रवेश साहिब सिंह भी शामिल हुए. बैठक का मुख्य केंद्र अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रहे अभियान, अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन और आगामी मानसून व भीषण गर्मी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करना था.

उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया कि दिल्ली की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना समय की मांग है. उन्होंने जोर दिया कि अग्नि सुरक्षा और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ जारी कार्रवाई को और प्रभावी बनाया जाए. मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अवैध निर्माणों पर कार्रवाई पर भी चर्चा हुई. इस दौरान एमसीडी द्वारा बिल्डिंग फायर-सेफ्टी एक्शन के तहत 1 से 5 जून तक की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. आंकड़ों के अनुसार, मात्र पांच दिनों के भीतर 82 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है, 35 संपत्तियों को सील किया गया है और 79 अवैध निर्माणों के नोटिस जारी किए गए हैं. साथ ही, 39 सीलिंग कारण बताओ नोटिस और 33 विध्वंस आदेश भी जारी किए गए हैं हालांकि, उपराज्यपाल ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अवैध निर्माणों के खिलाफ यह प्रवर्तन कार्रवाई सामान्य निवासियों के लिए उत्पीड़न का कारण नहीं बननी चाहिए. उन्होंने कहा कि कार्रवाई निष्पक्ष और सख्त होनी चाहिए.

दिल्ली उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की उच्चस्तरीय बैठक
दिल्ली उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की उच्चस्तरीय बैठक (ETV Bharat)

अग्निशमन विभाग में अग्निवीरों की होगी भर्ती

अग्निशमन विभाग में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए उपराज्यपाल ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए पूर्व-अग्निवीरों की सेवाओं को शामिल करने की संभावनाओं पर विचार किया जाए. यह कदम न केवल विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाएगा, बल्कि पूर्व-सैनिकों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा.

मानसून और गर्मी से निपटने की तैयारी

बैठक में आगामी मानसून और भीषण गर्मी की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई. उपराज्यपाल ने जलभराव को लेकर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान दिल्लीवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए अभी से पुख्ता इंतजाम किए जाएं. साथ ही, पिछले सप्ताह गठित की गई अधिकारियों की टीमों को जल्द से जल्द 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' जमा करने के निर्देश दिए गए हैं.

उपराज्यपाल ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोचिंग सेंटर, अस्पताल, बाजार और बैंक्वेट हॉल जैसे उच्च जोखिम वाले परिसरों में अग्नि सुरक्षा नियमों का शत-प्रतिशत पालन हो. उन्होंने स्मार्ट मॉनिटरिंग, जैसे जीआईएस मैपिंग और क्यूआर-आधारित निरीक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.


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