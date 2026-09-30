‘छात्राओं में सुरक्षा और भरोसे की भावना पैदा करना प्राथमिकता’, LG ने महिला कॉलेजों की सुरक्षा पर दिए बड़े निर्देश
दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार टीएस संधू ने कॉलेजों, मेट्रो स्टेशनों और सुनसान रास्तों पर पेट्रोलिंग, PCR तैनाती और पिकेट चेकिंग बढ़ाने की हिदायत दी है.
Published : September 30, 2026 at 8:52 PM IST
नई दिल्ली: ‘छात्राओं में सुरक्षा और भरोसे की भावना पैदा करना हमारी प्राथमिकता है.’ दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार टीएस संधू ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला कॉलेजों की सुरक्षा को लेकर हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह बात कही. उन्होंने अधिकारियों को कॉलेज परिसरों के साथ-साथ छात्राओं के आने-जाने वाले रास्तों को भी सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए. बैठक में DU के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह, महिला कॉलेजों की प्रिंसिपल और दिल्ली पुलिस, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए व दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
बैठक की शुरुआत में LG ने DU के कुलपति, डीन और महिला कॉलेजों की प्रिंसिपलों से सुरक्षा संबंधी समस्याओं की जानकारी ली. कॉलेजों की ओर से ई-रिक्शा, ऑटो और टैक्सियों की मनमानी, सुरक्षित लास्ट-माइल कनेक्टिविटी की कमी, फुटपाथों पर अतिक्रमण, अवैध वेंडिंग, डार्क स्पॉट और पर्याप्त रोशनी की कमी जैसे मुद्दे उठाए गए. इसके अलावा कॉलेजों के आसपास असुरक्षित पार्क, सार्वजनिक शौचालय, अश्लील हरकतों और पर्याप्त पिंक बूथ व पुलिस पेट्रोलिंग की कमी से जुड़ी चिंताएं भी सामने आईं.
डार्क स्पॉट खत्म करें, CCTV और स्ट्रीट लाइट बढ़ाएं: LG ने पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को कॉलेजों तक पहुंचने वाले रास्तों की स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने और जरूरत वाले स्थानों पर हाई-मास्ट लाइट लगाने के निर्देश दिए. बस स्टॉप और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त रोशनी और CCTV कवरेज सुनिश्चित करने को कहा गया. कॉलेजों के आसपास बढ़ी हुई झाड़ियों और वनस्पतियों को हटाने तथा बाहरी दीवारों पर मौजूद आपत्तिजनक ग्रैफिटी साफ करने के निर्देश भी दिए गए, जिससे छात्राओं के रास्तों पर दृश्यता बेहतर हो सके.
Chaired a meeting with Principals of key DU Women’s Colleges, the VC, @DelhiPolice and civic agencies to strengthen student safety on and around campuses.— LG Delhi (@LtGovDelhi) September 30, 2026
Directed time-bound action on enhanced patrolling, better lighting, CCTV coverage, safer mobility, emergency response and… pic.twitter.com/gmMq1ZkbVe
हर कॉलेज के लिए होगा नोडल पुलिस अधिकारी: छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया गया. LG ने कॉलेजों, मेट्रो स्टेशनों और सुनसान रास्तों पर पेट्रोलिंग, PCR तैनाती और पिकेट चेकिंग बढ़ाने को कहा. खासतौर पर सुबह और शाम के समय अतिरिक्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए. हर कॉलेज के लिए एक समर्पित नोडल पुलिस अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है. यह अधिकारी कॉलेज प्रशासन के साथ नियमित समन्वय करेगा और ईव-टीजिंग, अश्लील हरकतों और अन्य सुरक्षा शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा. कॉलेजों के आसपास पिंक बूथ बढ़ाने और प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती के निर्देश भी दिए गए.
ई-रिक्शा और ऑटो के लिए तय होंगे पिकअप-ड्रॉप प्वाइंट: बैठक में कॉलेजों के गेट के सामने ई-रिक्शा, ऑटो और टैक्सियों के खड़े रहने तथा यात्रियों को जबरन बैठाने की शिकायतें भी सामने आईं. LG ने परिवहन विभाग को कॉलेजों से मेट्रो स्टेशनों तक कनेक्टिविटी मजबूत करने के निर्देश दिए. शाम के समय शटल सेवाओं के अलावा यू-स्पेशल और मेट्रो फीडर बसों की व्यवस्था बढ़ाने को कहा गया. ई-रिक्शा और ऑटो के लिए समर्पित पिकअप-ड्रॉप प्वाइंट बनाने और ड्राइवरों के गलत व्यवहार की शिकायत दर्ज कराने के लिए स्पष्ट व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए गए.
अतिक्रमण और अवैध वेंडिंग पर कार्रवाई: LG ने एमसीडी को कॉलेजों के आसपास अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माण और अवैध स्ट्रीट वेंडिंग हटाने के निर्देश दिए. कॉलेजों की चारदीवारी से सटे पुरुष सार्वजनिक शौचालय और अनधिकृत टैक्सी स्टैंड को हटाने या स्थानांतरित करने को कहा गया. कॉलेजों के आसपास मौजूद एमसीडी ढलावों को भी उचित स्थान पर स्थानांतरित करने तथा फुटपाथों को वाहनों और दुकानदारों के कब्जे से मुक्त रखने के निर्देश दिए गए.
असुरक्षित पार्कों पर भी निगरानी: कॉलेजों के आसपास उन पार्कों को सुरक्षित बनाने पर भी जोर दिया गया, जहां शराब पीने या नशीले पदार्थों के सेवन की शिकायतें मिलती हैं. ऐसे स्थानों पर रोशनी और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही छात्राओं के लिए नियमित सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम, जेंडर सेंसेटाइजेशन वर्कशॉप और जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया. इन कार्यक्रमों को पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग मिलकर आयोजित करेंगे.
बनेगा ‘स्टूडेंट सेफ्टी ऐप’: बैठक में छात्राओं की सुरक्षा के लिए एक स्टूडेंट सेफ्टी ऐप विकसित करने का भी निर्देश दिया गया. इसमें इमरजेंसी अलर्ट, GPS आधारित लोकेशन शेयरिंग और सुरक्षा संबंधी शिकायतों की रियल टाइम रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएं शामिल करने की बात कही गई है. LG ने नॉर्थ और साउथ कैंपस के कॉलेजों को मिलाकर इंटर-कॉलेज वुमेन सेफ्टी कमेटी बनाने का निर्देश भी दिया. यह समिति साझा सुरक्षा समस्याओं को संबंधित एजेंसियों के सामने रखेगी. DU और उच्च शिक्षा विभाग को सरकारी आवासों को छात्रावास के रूप में उपयोग करने की संभावनाओं की जांच करने को भी कहा गया.
यह बैठक LG के पिछले कुछ दिनों के जमीनी दौरों के बाद हुई. उन्होंने दौलतराम कॉलेज और इंद्रप्रस्थ कॉलेज में छात्राओं से सीधे बातचीत कर उनकी सुरक्षा संबंधी समस्याएं जानी थीं. वहीं, 25 सितंबर को बोंटा पार्क का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा, रोशनी और डार्क स्पॉट का जायजा लिया था. LG ने सुरक्षा संबंधी निर्देशों की हर पखवाड़े समीक्षा करने को कहा है. बैठक में लेडी श्रीराम, लेडी इरविन, मिरांडा हाउस, दौलतराम, जीसस एंड मैरी, लक्ष्मीबाई, माता सुंदरी, गार्गी, इंद्रप्रस्थ और जानकी देवी कॉलेजों के प्रतिनिधि शामिल रहे.
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