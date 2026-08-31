दिल्ली के LG की पहल: 'एलजी लिसनिंग पोस्ट' नए URL पर शिफ्ट, अधिक सुगम हुआ नागरिकों का संवाद
दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह ने नागरिकों की शिकायतों के तुरंत निस्तारण के लिए संचालित 'एलजी लिसनिंग पोस्ट' के वेब पते में बदलाव किया है.
Published : August 31, 2026 at 12:48 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के नागरिकों के लिए प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नागरिकों को शासन व्यवस्था से सीधे जोड़ने और उनकी शिकायतों के तुरंत निस्तारण के लिए संचालित 'एलजी लिसनिंग पोस्ट' (LG Listening Post) के वेब पते में बदलाव किया है. अब यह आम लोगों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म एक नए और उन्नत यूआरएल lglisteningpost.delhi.gov.in पर उपलब्ध होगा.
'विकसित दिल्ली' की ओर अग्रसर कदम
उपराज्यपाल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस तकनीकी बदलाव का मुख्य उद्देश्य राजधानी वासियों को सुगम, सुरक्षित और बाधा-मुक्त डिजिटल इंटरफेस प्रदान करना है, जिससे वे बिना देरी के अपनी बात सीधे एलजी सचिवालय तक पहुंचा सकें. एलजी कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक सूचना में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक जवाबदेह, पारदर्शी और जन-केंद्रित शासन प्रणाली ही 'विकसित दिल्ली' के सपने को साकार कर सकती है.
An update for the citizens of Delhi, the LG Listening Post has shifted to a new address.— LG Delhi (@LtGovDelhi) August 31, 2026
New URL: https://t.co/AAtHgKKASU
Keep sharing your thoughts and concerns with us, as we move forward together towards a more responsive and #ViksitDilli.
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू लगातार इस बात पर बल देते रहे हैं कि जनभागीदारी के बिना शहर का चौतरफा विकास संभव नहीं है. इसी सोच के तहत 'एलजी लिसनिंग पोस्ट' को आधुनिक तकनीकी स्वरूप दिया गया है ताकि दिल्ली के किसी भी कोने में बैठा नागरिक अपनी समस्याओं, शिकायतों और बहुमूल्य सुझावों को बिना किसी बिचौलिए या माध्यम के सीधे शीर्ष प्रशासन तक पहुंचा सके.
कैसे काम करता है यह प्लेटफॉर्म?
दैनिक जीवन में आने वाली प्रशासनिक अड़चनों, नागरिक सुविधाओं की कमी या अन्य शिकायतों के निवारण के लिए इस पोर्टल को बेहद सरल बनाया गया है. लोग अब अपनी समस्याएं दर्ज कराने के लिए आधिकारिक वेबसाइट lglisteningpost.delhi.gov.in का उपयोग कर सकते हैं. इस पोर्टल पर दर्ज होने वाली प्रत्येक शिकायत को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या मिलती है, जिसके माध्यम से प्रेषक अपनी शिकायत की लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं. प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों के वरिष्ठ नोडल अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के लिए स्वतः अग्रेषित कर दिया जाता है.
जनता से जुड़ने की अपील
उपराज्यपाल कार्यालय ने दिल्ली की जनता से आह्वान किया है कि वे राजधानी के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें. नागरिक अपनी बस्तियों, कॉलोनियों और मोहल्लों से जुड़ी समस्याओं तथा जनहित से जुड़े रचनात्मक सुझावों को इस नए यूआरएल के जरिए निरंतर साझा करते रहें. प्रशासन ने विश्वास दिलाया है कि जनता से प्राप्त होने वाले प्रत्येक सुझाव पर पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाएगा, ताकि मिलकर एक अधिक उत्तरदायी और 'विकसित दिल्ली' का निर्माण किया जा सके.
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