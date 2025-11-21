ETV Bharat / state

दिल्ली में अमोनियम नाइट्रेट की खरीद पर LG ने नजर रखने के दिए आदेश

LG के लेटर में निर्देश जारी किया गया है कि एक सेंट्रल डेटा रिपॉजिटरी बनाएं, जिसमें अस्पतालों, खासकर प्राइवेट अस्पतालों द्वारा काम पर रखे गए डॉक्टरों और पैरा-मेडिकल स्टाफ के रिकॉर्ड के साथ-साथ उनकी मेडिकल डिग्री की डिटेल्स भी हों. जिन मामलों में मेडिकल प्रोफेशनल्स ने दूसरे देशों से डिग्री ली है, उनकी जानकारी सेकेंडरी बैकग्राउंड चेक के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी शेयर की जानी चाहिए.

LG वीके सक्सेना ने हाल ही में लाल किले में हुए आतंकी धमाकों के बाद पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को कई एहतियाती और बचाव के कदम उठाने का निर्देश दिया है. LG सेक्रेटेरिएट की तरफ से CP और CS को अलग-अलग लिखकर भेजे गए मैसेज में पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं. राजभवन की ओर से भेजी गई चिट्ठी में कुछ एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली के लाल किले के नजदीक हुए बम धमाके के बाद सरकार और जांच एजेंसियां साजिशकर्ताओं के पूरे मॉड्यूल का परत दर परत खुलासा कर रही है. दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत किया गया है. इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुरक्षा के मद्देनजर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं.

पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री पर रखें नजर-उपराज्यपाल

जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक गाड़ियों, खासकर सेकंड हैंड गाड़ियों की बिक्री और खरीद में लगे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म और फाइनेंसर के साथ कंसल्टेशन एक्सरसाइज की जाए. साफ निर्देश दिए जाने चाहिए कि किसी भी हालत में ऐसी गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिनका असली मालिक रजिस्टर्ड मालिक से अलग हो. यह समस्या ऑटो रिक्शा के मामलों में सबसे ज़्यादा गंभीर बताई जाती है, जहां परमिट होल्डर असली मालिक से अलग होता है.

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी जानकारी

बता दें 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के नजदीक एक कार में ब्लास्ट हो गया था, जिसमें अब तक 15 लोगों की जान चली गई. जबकि कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस बम धमाके से देश की राजधानी दिल्ली को पूरी तरह से हिला दिया. इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों, सुरक्षा प्रणाली, इंटेलिजेंस और सुरक्षा इंतजामों को सवालों के कटघरे में ला खड़ा किया

धमाके की जांच में अब तक की गिरफ्तारी

गुरुवार को एनआईए ने बम धमाके के चार आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने जिन आरोपियों को हिरासत में भेजने का आदेश दिया, उनमें पुलवामा के डॉ मुजम्मिल शकील गनई, जम्मू-कश्मीर के डॉ आदिल अहमद रतहर, लखनऊ के डॉ शाहीन सईद और जम्मू-कश्मीर के मुफ्ती इरफान वागे शामिल हैं.

एनआईए ने इन चारों आरोपियों को मिलाकर अब तक इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके पहले आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक, दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की. एनआईए के मुताबिक, दानिश ने पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई. दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में ईडी ने अल फलाह के चेयरमैमन जावेद अहमद सिद्दकी को भी कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उसे 13 दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया. जावेद को ईडी ने 18 नवंबर को गिरफ्तार किया था. ये दिल्ली कार विस्फोट के बाद से ही जांच एंजेंसियों के रडार पर था. अल फलाह यूनिवर्सिटी के तीन डॉक्टरों का नाम लाल किला ब्लास्ट में सामने आया . जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी की जांच शुरू हुई. टेरर फंडिंग और मनी लॉड्रिंग के मामले में इसे गिरफ्तार किया गया.

