दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात
उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को दिल्ली की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति, विकास परियोजनाओं और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया.
Published : March 13, 2026 at 7:12 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से औपचारिक मुलाकात की. कार्यभार संभालने के बाद राष्ट्रपति के साथ उनकी यह भेंट शिष्टाचार के नाते बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इस बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को दिल्ली की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति, विकास परियोजनाओं और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया.
विकास कार्यों और जनहित पर चर्चा
लगभग आधे घंटे तक चली इस बैठक में उपराज्यपाल संधू तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट साझा की. उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि दिल्ली के सौंदर्यीकरण, यमुना की सफाई और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में राजनिवास द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराज्यपाल को दिल्ली के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
Honoured to call on Hon’ble President of India Smt. Droupadi Murmu ji and receive her guidance for the road ahead. Grateful for her encouragement. 🇮🇳🙏 pic.twitter.com/CjXtQRHhuJ— Taranjit Singh Sandhu (@SandhuTaranjitS) March 13, 2026
पूर्व वरिष्ठ राजनयिक रहे तरनजीत सिंह संधू के उपराज्यपाल बनने के बाद से ही दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में एक नया तालमेल देखने को मिल रहा है. मुलाकात के दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ समन्वय और फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया को तेज करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.
" राष्ट्रपति जी से मिलकर दिल्ली के समग्र विकास और जन-कल्याणकारी योजनाओं पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना अत्यंत सौभाग्य की बात है."- तरनजीत सिंह संधू, उपराज्यपाल, दिल्ली
बता दें कि राष्ट्रपति भवन ने इस मुलाकात को एक 'शिष्टाचार भेंट' बताया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे दिल्ली की प्रशासनिक सक्रियता बढ़ाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. संधू के अनुभव का लाभ दिल्ली के रुके हुए प्रोजेक्ट्स को गति देने में मिल रहा है, जिसकी सराहना राष्ट्रपति द्वारा भी की गई.
