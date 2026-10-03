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AIIMS के डॉक्टरों से मिले एलजी तरनजीत सिंह संधू, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर हुई खुली चर्चा

दिल्ली एम्स में एलजी तरनजीत सिंह संधू ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शनिवार को एम्स के लोकप्रिय कैफे में वहां के मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ एक अनौपचारिक और खुली बैठक की. इस दौरान उन्होंने मेडिकल शिक्षा की चुनौतियों, देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के भविष्य और विशेषकर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों पर लंबी चर्चा की.