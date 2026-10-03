AIIMS के डॉक्टरों से मिले एलजी तरनजीत सिंह संधू, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर हुई खुली चर्चा
दिल्ली के उपराज्यपाल ने एम्स (AIIMS) के एक लोकप्रिय कैफे में मेडिकल छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ एक खुली और अनौपचारिक चर्चा की .
Published : October 3, 2026 at 7:00 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शनिवार को एम्स के लोकप्रिय कैफे में वहां के मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ एक अनौपचारिक और खुली बैठक की. इस दौरान उन्होंने मेडिकल शिक्षा की चुनौतियों, देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के भविष्य और विशेषकर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों पर लंबी चर्चा की.
सुरक्षा और कामकाजी माहौल पर विशेष जोर
युवा डॉक्टरों ने एलजी के सामने अपनी दिनचर्या, पढ़ाई के कड़े नियमों और अस्पतालों में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को खुलकर रखा. डॉक्टरों ने परिसरों में विशेषकर महिला सुरक्षा और पुख्ता सुरक्षा इंतजामों को लेकर अपनी चिंताएं साझा कीं. उपराज्यपाल ने सभी की बातों को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि इन समस्याओं का समाधान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने डॉक्टरों को एक सुरक्षित, सुदृढ़ और अनुकूल कामकाजी माहौल प्रदान करने के लिए पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया.
'विकसित दिल्ली' और 'विकसित भारत' का संकल्प
भविष्य के डॉक्टरों का हौसला बढ़ाते हुए उपराज्यपाल संधू ने कहा कि उनके जैसे युवाओं के विचार और अनुभव बेहद मूल्यवान हैं. उन्होंने डॉक्टरों को प्रेरित करते हुए संदेश दिया कि वे पूरी निष्ठा और ज्ञान के साथ मरीजों की सेवा करें और अपने काम में संवेदनशीलता (सहानुभूति) को प्राथमिकता दें. उन्होंने आह्वान किया कि सामूहिक प्रयासों से ही हम एक स्वस्थ और मजबूत विकसित दिल्ली और विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं. डॉक्टरों ने भी एलजी के इस सकारात्मक और संवेदनशील पहल की सराहना की है.
Had a candid interaction over coffee with bright medical students and resident doctors at the popular café at @aiims_newdelhi.— LG Delhi (@LtGovDelhi) October 3, 2026
Heard their experiences of the rigours of medical education, their aspirations for India’s healthcare sector, and their concerns around safety and… pic.twitter.com/00B1O6r8Do
VIDEO | Delhi LG Taranjit Singh Sandhu interacts with medical students and resident doctors at AIIMS, assures support on safety and security concerns.— Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/UuhNfju8gR
उपराज्यपाल के मुलाकात के मुख्य बिंदु
- उपराज्यपाल ने डॉक्टरों, विशेषकर महिला डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को बेहद गंभीरता से सुना. उन्होंने परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने का भरोसा दिया.
- एलजी ने छात्रों से उनकी कठिन चिकित्सा शिक्षा के अनुभवों, उनके सामने आने वाली चुनौतियों और हॉस्टल व कैंपस की बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा की.
- डॉक्टरों ने भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बेहतर बनाने और चिकित्सा तकनीकों के आधुनिकीकरण को लेकर अपनी आकांक्षाएं व सुझाव साझा किए.
- तरनजीत सिंह संधू ने भावी डॉक्टरों से 'ज्ञान के साथ सेवा और सहानुभूति के साथ नेतृत्व' करने की अपील की, ताकि एक स्वस्थ 'विकसित दिल्ली' और 'विकसित भारत' का निर्माण किया जा सके.
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