दिल्ली LG का NDMC अध्यक्ष व अधिकारियों के साथ अहम बैठक, जानें किन-किन मुद्दों पर हुई चर्चा
"शासन तभी सफल है जब वह नागरिक-केंद्रित हो. एनडीएमसी को जमीनी हकीकत और सेवाओं की उपलब्धता के बीच के अंतर को खत्म करना होगा.''- उपराज्यपाल
Published : April 15, 2026 at 4:52 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इस बैठक में एलजी ने एनडीएमसी की प्रमुख परियोजनाओं और नागरिक सेवाओं की प्रगति का जायजा लिया.
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य काम-काज से जुड़ी चुनौतियों को हल करने, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और पूरे नई दिल्ली इलाके में जरूरी नागरिक सेवाओं की असरदार डिलीवरी सुनिश्चित करने पर था. एलजी ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजधानी का केंद्र होने के नाते एनडीएमसी को सेवा वितरण के ऐसे मानक स्थापित करने चाहिए, जो वैश्विक स्तर पर एक मिसाल बनें.
बिजली दरों को तर्कसंगत बनाने पर जोर
बैठक में एलजी ने एनडीएमसी क्षेत्र के निवासियों को बड़ी राहत देने के संकेत दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बिजली शुल्क को तर्कसंगत बनाने के उपायों की जांच करें, ताकि निवासियों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम किया जा सके. एलजी के इस रुख से आने वाले समय में लुटियंस दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बिजली सस्ती होने की उम्मीद जगी है.
Reviewed the status and progress of key initiatives and ongoing works undertaken by the New Delhi Municipal Council (NDMC) in a meeting with the Chairman, NDMC. The discussion focused on addressing operational challenges, augmenting infrastructure, and ensuring the effective… pic.twitter.com/fMfffclsQv— LG Delhi (@LtGovDelhi) April 15, 2026
खान मार्केट और सीपी में पैदल यात्रियों को मिलेगी प्राथमिकता
शहर के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों खान मार्केट और कनॉट प्लेस में बढ़ती भीड़ को देखते हुए, उपराज्यपाल ने इन्हें 'पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली' (पैदल चलने वालों के अनुकूल) बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन अधिक फुटफॉल वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को इस तरह विकसित किया जाए कि पैदल चलने वालों को कोई असुविधा न हो और वैश्विक स्तर का अनुभव मिले.
कचरा प्रबंधन के लिए अपनाई जाएगी ग्लोबल तकनीक
स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए एलजी ने कचरा प्रबंधन के लिए उन्नत तकनीकों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर चर्चा की. उन्होंने जोर दिया कि कूड़े के प्रभावी निस्तारण, धूल रोकने और सड़कों की समय पर मरम्मत को निरंतर प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि नागरिकों और मीडिया द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान 'टर्नअराउंड टाइम' के भीतर होना चाहिए.
शिक्षा के लिए बनेगा सहयोगी मॉडल
शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उपराज्यपाल ने एक नई पहल का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 'चैंबर्स ऑफ कॉमर्स', नागरिक समाज और स्वयंसेवी संगठनों को साथ जोड़ा जाए. इस सहयोगी दृष्टिकोण से सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे और पठन-पाठन की गुणवत्ता में सुधार होगा.
"शासन तभी सफल है जब वह नागरिक-केंद्रित हो. एनडीएमसी को जमीनी हकीकत और सेवाओं की उपलब्धता के बीच के अंतर को खत्म करना होगा. प्रशासन को फीडबैक के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह रहना चाहिए." - तरनजीत सिंह संधू, उपराज्यपाल, दिल्ली
जवाबदेही और पारदर्शिता पर निर्देश
एलजी ने अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी कि वे अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने सड़कों के रखरखाव और जलभराव जैसी समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर विशेष ध्यान देने को कहा. बैठक का मुख्य संदेश यह था कि एनडीएमसी को केवल एक सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि एक मॉडल अर्बन बॉडी के रूप में उभरना चाहिए.
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