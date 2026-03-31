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उपराज्यपाल ने कमला नगर में चखा छोले-भटूरे का स्वाद, स्थानीय मुद्दों पर जनता से किया सीधा संवाद

"कमला नगर केवल एक बाजार नहीं, बल्कि दिल्ली की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है.''- LG तरनजीत सिंह संधू

दिल्ली के LG ने कमला नगर का दौरा किया
दिल्ली के LG ने कमला नगर का दौरा किया (एलजी एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 31, 2026 at 5:20 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू मंगलवार को राजधानी के ऐतिहासिक और युवाओं के पसंदीदा 'नॉर्थ कैंपस' स्थित कमला नगर मार्केट पहुंचे. इस दौरान उन्होंने न केवल पुरानी यादों को ताजा किया, बल्कि 'के-नग्स' के नाम से मशहूर इस बाजार की नब्ज टटोलते हुए स्थानीय दुकानदारों, छात्रों और निवासियों से सीधा संवाद किया. एलजी ने क्षेत्र की नागरिक समस्याओं को सुना और उन्हें समय सीमा के भीतर हल करने का आश्वासन दिया.

'चाचे दी हट्टी' पर लिया स्वाद

अपने भ्रमण के दौरान उपराज्यपाल सबसे पहले कमला नगर की प्रसिद्ध दुकान 'चाचे दी हट्टी' पहुंचे. यहां उन्होंने मशहूर छोले-भटूरों का स्वाद चखा. उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इस इलाके की जीवंत ऊर्जा आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसी वर्षों पहले थी. उपराज्यपाल को अपने बीच पाकर वहां मौजूद छात्र और पर्यटक उत्साहित नजर आए. एलजी ने कई लोगों के साथ फोटो खिंचवाई और छात्रों से उनके अनुभवों पर चर्चा की.

नागरिक सुविधाओं पर की 'चौपाल'

उपराज्यपाल ने इसे एक जन-संवाद का रूप दिया. उन्होंने सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी वालों, दुकानदारों और पीजी में रहने वाले छात्रों से लंबी बातचीत की. इस दौरान स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को उनके समक्ष रखा. दुकानदारों ने बताया कि पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण ग्राहकों को परेशानी होती है, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है. बाजार में स्वच्छता के गिरते स्तर और सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने की मांग उठाई गई. विश्वविद्यालय क्षेत्र होने के कारण छात्राओं ने सार्वजनिक स्थानों पर बेहतर लाइटिंग और पुलिस गश्त बढ़ाने का सुझाव दिया. पीजी में रहने वाले छात्रों ने उपराज्यपाल को बताया कि क्षेत्र में कमरों का किराया आसमान छू रहा है, जिससे बाहर से आने वाले छात्रों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है.

अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

जनता की समस्याओं को सुनने के बाद उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गंभीरता दिखाते हुए कहा, "कमला नगर केवल एक बाजार नहीं, बल्कि दिल्ली की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है. यहां के निवासियों और छात्रों को बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान नहीं होना चाहिए." उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी कि वे इन सभी मुद्दों को संबंधित विभागों, एजेंसियों और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्किंग, सैनिटेशन और सुरक्षा जैसे मामलों पर एक समयबद्ध कार्ययोजना के तहत काम किया जाएगा, ताकि जनता को जल्द राहत मिल सके.

दौरे के अंत में एलजी ने नॉर्थ कैंपस के माहौल की सराहना की. उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का जोश और उनकी आकांक्षाएं देश का भविष्य है. उन्होंने आश्वस्त किया कि पीजी के बढ़ते किराए और अन्य छात्र संबंधी चिंताओं के लिए वे उचित नीतिगत हस्तक्षेप की संभावनाओं पर विचार करेंगे. इस मौके पर राजनिवास के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय पुलिस और निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे.

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