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दिल्ली में अब ट्रैफिक जाम का काम तमाम! LG के निर्देश पर सड़क से लेकर सिगनल तक होगा सुधार, ट्रैफिक तोड़ने वालों की खैर नहीं

बैठक का एक प्रमुख हिस्सा यातायात नियमों के उल्लंघन पर केंद्रित रहा. उपराज्यपाल ने गलत दिशा में गाड़ी चलाने और अनाधिकृत पार्किंग को दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इन दोनों मोर्चों पर इंफोर्समेंट में कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए. यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सड़क के किनारे होने वाली अवैध पार्किंग के कारण मुख्य मार्ग संकुचित न हों. उन्होंने साफ कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निरंतर कार्रवाई एक प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए. जन-भागीदारी का नया मॉडल: 'प्रोजेक्ट संगम'

उपराज्यपाल ने दिल्ली में बार-बार जाम लगने वाले प्रमुख बिंदुओं (कंजेशन पॉइंट्स) की पहचान कर उन पर 'टारगेटेड एक्शन' लेने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग हस्तक्षेप और आधुनिक तकनीक के समन्वय से स्थिति में सुधार दिखना शुरू हो गया है, लेकिन इसे और अधिक गति देने की आवश्यकता है. बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सड़क डिजाइन में सुधार, यू-टर्न का सही प्रबंधन और सिग्नलिंग में तकनीकी सुधार से जाम की स्थिति को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

नई दिल्ली: दिल्ली की सड़कों पर रेंगते ट्रैफिक और जाम की समस्या से जूझ रहे वाहन चालकों के लिए राहत की उम्मीद जगी है. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें दिल्ली पुलिस (यातायात) और दिल्ली पुलिस आयुक्त के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. इस बैठक में उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया कि दिल्ली की यातायात व्यवस्था को केवल वर्तमान समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ‘फ्यूचर-रेडी’ बनाया जाना अनिवार्य है.

दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या को स्थानीय स्तर पर हल करने के लिए 'प्रोजेक्ट संगम' को एक गेम-चेंजर के रूप में देखा जा रहा है. उपराज्यपाल ने इस परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि जब तक जनता को इस व्यवस्था में सीधे तौर पर नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक स्थायी समाधान नहीं निकल सकते. 'प्रोजेक्ट संगम' के माध्यम से स्थानीय निवासियों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा ताकि हर इलाके की भौगोलिक स्थिति और ट्रैफिक लोड के हिसाब से अलग-अलग समाधान तैयार किए जा सकें.



तकनीक से बदलेगी दिल्ली की रफ्तार

उपराज्यपाल ने 'इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ITMS) के विस्तार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैफिक कंट्रोल को अपनाने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यातायात का प्रबंधन मैन्युअल के बजाय डेटा-आधारित होगा. उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को आश्वस्त किया कि सुगम, सुरक्षित और कुशल गतिशीलता के लिए राजभवन की ओर से हर संभव संसाधन और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा.

उपराज्यपाल के कड़े निर्देश और दिल्ली पुलिस की बदली हुई कार्यशैली यह संकेत देती है कि दिल्ली की सड़कों को जाममुक्त बनाने के लिए अब एक ठोस और दीर्घकालिक योजना पर काम चल रहा है. यदि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर सही क्रियान्वयन होता है, तो दिल्लीवासियों को जल्द ही एक सुगम यात्रा अनुभव प्राप्त होगा.

'की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स' और नागरिकों पर केंद्रित 'प्रोजेक्ट संगम' की समीक्षा के दौरान, LG को बताया गया कि अप्रैल-जून 2026 के दौरान राजधानी में पहचाने गए 62 प्राथमिकता वाले हॉटस्पॉट में से 34 जगहों पर महीने-दर-महीने ट्रैफिक जाम में काफी कमी आई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस ने शुरू में पहचाने गए 62 हॉटस्पॉट में से केवल 34 पर काम किया है और बाकी 28 पर बाद में काम करेगी.

पुश्ता रोड (कैलाश नगर) पर ट्रैफिक जाम में 82.59% की भारी कमी आई है. खजूरी चौक पर ट्रैफिक जाम में 74.29% की कमी देखी गई. तीन मूर्ति गोलचक्कर पर ट्रैफिक के बहाव में 66.01% का सुधार हुआ है. सड़क निर्माण आदि जैसे विभिन्न कारणों से, 4 पहचाने गए हॉटस्पॉट - नारायणा फ्लाईओवर, साउथ-एक्स पार्ट-I, मैक्स हॉस्पिटल (साकेत) और भवभूति मार्ग - पर ट्रैफिक जाम क्रमशः 1.28%, 7.55%, 14.93% और 349.87% बढ़ गया है.

इनके बावजूद, द्वारका मोड़, सराय काले खां, मुकरबा चौक और डाबरी गोलचक्कर पर लगातार बनी रहने वाली ट्रैफिक की समस्या को गंभीर चिंता का विषय माना गया, जिसके लिए तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल सुधारों की ज़रूरत है. अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए DMRC, PWD, NHAI, DTC, NDMC और MCD जैसी सिविक एजेंसियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें और संयुक्त सर्वे सक्रिय रूप से शुरू किए गए हैं.

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