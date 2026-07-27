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दिल्ली को साफ, सुंदर बनाने की कवायद तेज, मिसाल बन चुके 'इंदौर मॉडल' को लागू करने के दिए निर्देश

इस बैठक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जलभराव की रोकथाम, वेक्टर जनित रोगों से बचाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

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एलजी ने MCD को दिए कड़े निर्देश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 27, 2026 at 6:10 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने, कूड़े के पहाड़ों से शहर को मुक्ति दिलाने और प्रदूषण पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कड़े तेवर अपनाए हैं. एलजी हाउस में हुई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने नगर निगम के कामकाज की गहन समीक्षा की. इस बैठक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जलभराव की रोकथाम, वेक्टर जनित रोगों से बचाव और पीएम-उदय योजना के क्रियान्वयन जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

कचरा प्रबंधन और इंदौर मॉडल पर विशेष जोर

बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने दिल्ली के डंपिंग साइट्स पर चल रहे लीगेसी वेस्ट (पुराने कचरे) के निस्तारण कार्य की सराहना की. हालांकि, उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि अभी भी लगभग 50 फीसद कचरे का स्रोतों पर अलगाव नहीं हो रहा है और रोजाना पैदा होने वाले कचरे का करीब आधा हिस्सा सीधे डंपिंग साइट्स पर पहुंच रहा है.

'इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मॉडल' को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने के निर्देश

इसे गंभीर समस्या बताते हुए एलजी ने निर्देश दिए कि डंपिंग साइट्स पर आने वाले ताजा कचरे का वैज्ञानिक तरीके से साथ-साथ निस्तारण किया जाए, ताकि कचरे के नए पहाड़ न खड़े हो. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुराने कचरे को हटाने के जो प्रयास अब तक किए गए हैं, उनका लाभ तब तक बेअसर साबित होगा जब तक आने वाले कचरे का ढेर यूं ही लगता रहेगा. इसके लिए रोजाना आने वाले कचरे और उसके निस्तारण के बीच संतुलन बनाए रखने के वास्ते मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करने को कहा गया है. इसके अलावा, स्वच्छता के क्षेत्र में देश भर में मिसाल बन चुके 'इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मॉडल' को एमसीडी के किसी एक जोन में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

जलभराव, वेक्टर जनित रोग और ट्रैफिक पर नजर

मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए बैठक में डेंगू और मलेरिया जैसे वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी समीक्षा की गई. नालों की समय पर सफाई और जलभराव वाले संवेदनशील बिंदुओं पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही, शहर के विभिन्न टोल गेट्स और टोल टैक्स कलेक्शन पॉइंट्स की वजह से लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए पुख्ता रणनीति बनाने को कहा गया, ताकि आम जनता को रोजमर्रा की आवाजाही में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

विंटर एक्शन प्लान और रोड सेफ्टी ऑडिट

सर्दियों के महीनों में दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली न हो, इसके लिए एलजी ने अभी से एक व्यापक विंटर एयर पॉल्यूशन एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है. इसमें राजधानी की सड़कों की री-सर्फेसिंग और मरम्मत पर विशेष जोर दिया जाएगा ताकि धूल उड़ने से होने वाले प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोका जा सके. इसके अलावा, एमसीडी के अंतर्गत आने वाली सड़कों का एक समर्पित रोड सेफ्टी ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि सड़क सुरक्षा से जुड़ी कमियों को समय रहते दूर किया जा सके.

अधिकारियों को सख्त चेतावनी: जवाबदेही होगी तय

बैठक के अंत में उपराज्यपाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि एमसीडी के प्रत्येक अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह सतर्क, सक्रिय और जवाबदेह रहना होगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल कागजी बैठकों और योजनाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि समयबद्ध तरीके से धरातल पर परिणाम दिखाने होंगे. एक स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक आश्वस्त दिल्ली का सपना तभी साकार हो सकता है जब अधिकारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझें और पूरी निष्ठा के साथ जनहित के कार्यों को अंजाम दें. इस बैठक में एमसीडी के कमिश्नर, सभी एडिशल कमिश्नर और सभी जोनल डिप्टी कमिश्नर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे. प्रशासन को एलजी के इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और तय समयसीमा के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं.

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