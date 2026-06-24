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LG संधू ने की टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा, कहा – 'दिल्ली कर रही राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन…'

दिल्ली ने हासिल किया 88 प्रतिशत एनएएटी टेस्टिंग और 47 प्रतिशत टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कवरेज.

टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर एलजी ने की समीक्षा
टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर एलजी ने की समीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 24, 2026 at 7:13 AM IST

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नई दिल्ली: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा की. इसको लेकर उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए लिखा है कि यह उत्साहजनक है कि दिल्ली राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रही है. यहां 88 प्रतिशत एनएएटी टेस्टिंग और 47 प्रतिशत टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट (टीपीटी) कवरेज हासिल किया गया है.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे 'निक्षय पोषण योजना' के तहत मिलने वाले लाभों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए तेजी से वितरित करें और हाई-रिस्क वाले इलाकों में एक्स-रे स्क्रीनिंग को और मज़बूत करने के लिए काम में आ रही रुकावटों को दूर करें. एलजी ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी-मुक्त भारत के विजन के अनुरूप, हम बीमारी का जल्द पता लगाने, समय पर इलाज सुनिश्चित करने, समुदाय की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजधानी के हर नागरिक तक सुलभ व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

एलजी ने की टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा
एलजी ने की टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा (ETV Bharat)

24 मार्च से 15 जून तक चला विशेष अभियान

बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा 24 मार्च से 15 जून 2026 तक चलाए गए टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत 1,953 आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 486 उच्च जोखिम वाले वार्डों तथा 149 सामूहिक आवासीय एवं संस्थागत स्थलों में लगाए गए शिविर शामिल हैं. इन शिविरों के माध्यम से 3.19 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई.

अभियान के दौरान 2.03 लाख से अधिक एक्स-रे, लगभग 70,070 एनएएटी परीक्षण तथा 26,761 टीबी रोगियों की अधिसूचना (नोटिफिकेशन) दर्ज की गई. इसके अलावा, 129 नि-क्षय मित्रों ने पंजीकरण कर 16,096 पोषण खाद्य टोकरी वितरित कीं. वहीं सांसदों, विधायकों एवं पार्षदों ने जनभागीदारी गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाई, जो टीबी उन्मूलन अभियान में मजबूत राजनीतिक एवं सामुदायिक भागीदारी को दर्शाता है.

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