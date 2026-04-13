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एक साल में गरीबों के इलाज पर सर गंगा राम अस्पताल ने खर्च किए 82 करोड़, LG तरनजीत सिंह संधू ने दी बधाई

सर गंगा राम अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने बताया कि साल 2025-26 की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि अस्पताल ने समाज के सभी वर्गों को बेहतर इलाज देने की प्रतिबद्धता दोहराई है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में अस्पताल ने गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज पर 82 करोड़ रुपये खर्च किए. साथ ही, अस्पताल को विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं. प्रबंधन ने भविष्य में शोध और जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर कार्य करने की प्रतिबद्धता भी जताई.

नई दिल्ली: राजधानी के सर गंगा राम अस्पताल में आज 'फाउंडर्स डे' (संस्थापक दिवस) समारोह का आयोजन किया गया. इस आयोजन में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे. कार्यक्रम में सभी ने मशहूर इंजीनियर और समाजसेवी सर गंगा राम को याद किया.

वहीं उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि सर गंगा राम एक महान इंजीनियर और दूरदर्शी परोपकारी थे, जिनकी विरासत आज भी सामाजिक दायित्व का एक प्रकाश-स्तंभ बनी हुई है. 'गुरु का बाग मोर्चा' के लिए उनके साहसी समर्थन से लेकर देखभाल की स्थायी संस्थाओं के निर्माण तक, उनका पूरा जीवन 'सेवा' का एक जीता-जागता प्रमाण था. यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि यह संस्थान, पीएम मोदी के 'स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत' के विज़न के अनुरूप, चिकित्सा उत्कृष्टता और सुलभ व समावेशी स्वास्थ्य सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाकर उनके मूल्यों को आगे बढ़ा रहा है. चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और मानवता की सेवा के अपने निरंतर मिशन के लिए, मैं सरगंगा राम परिवार के समस्त सदस्यों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं.

LG ने सर गंगा राम के योगदान को याद किया

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि हेल्थकेयर के क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्ज्वल है. उन्होंने कहा कि भारत की 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी युवा है. युवा मेडिकल के फील्ड में भी आगे बढ़ रहे हैं और देश में मेडिकल के क्षेत्र में लगातार शोध और स्किल्ड लोगों की संख्या बढ़ रही है. उन्होंने स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सर गंगाराम के योगदान की तारीफ की.



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