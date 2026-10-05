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दिल्ली में छात्रों और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर LG सख्त, मल्टी एजेंसी कॉर्डिनेशन के साथ पुख्ता इंतजाम के निर्देश

महिला सुरक्षा पर दिल्ली एलजी बैठक ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कॉलेज कैंपस के भीतर और बाहर पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं, विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. सोमवार को लोक निवास में आयोजित इस बैठक में दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और निदेशकों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे. इस दौरान उपराज्यपाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि छात्रों की सुरक्षा और संरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता. यह एक ऐसा गैर-समझौतावादी मुद्दा है जिस पर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.