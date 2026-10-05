दिल्ली में छात्रों और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर LG सख्त, मल्टी एजेंसी कॉर्डिनेशन के साथ पुख्ता इंतजाम के निर्देश
हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में हमारी बेटियां पूरी तरह आत्मविश्वास, गरिमा और सुरक्षित माहौल का अनुभव कर सकें. Delhi एलजी
Published : October 5, 2026 at 2:37 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कॉलेज कैंपस के भीतर और बाहर पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं, विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. सोमवार को लोक निवास में आयोजित इस बैठक में दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और निदेशकों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे. इस दौरान उपराज्यपाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि छात्रों की सुरक्षा और संरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता. यह एक ऐसा गैर-समझौतावादी मुद्दा है जिस पर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.
दिल्ली के शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए एलजी ने मल्टी एजेंसी कॉर्डिनेशन को तत्काल प्रभाव से मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत पुलिस और नागरिक एजेंसियों को मिलकर संयुक्त रूप से काम करने को कहा गया है ताकि किसी भी तरह की सुस्ती या लूपहोल की गुंजाइश न बचे. बैठक में कई प्रमुख और कड़े निर्णय लिए गए.
The safety and security of our students is non-negotiable. Held a meeting with Vice Chancellors/Directors of GNCTD Universities, alongside senior officials of Delhi Police, PWD, MCD and Transport Department, to review campus security and the safety of students, with particular focus on our girl students. Directed strengthened multi-agency coordination covering enhanced police patrolling, elimination of dark spots, CCTV integration along approach roads, improved last-mile transport connectivity and comprehensive safety audits of student accommodations. We must ensure that every young person - especially our daughters - can pursue education in Delhi with confidence, dignity and a sense of security. A safe, vibrant and dignified environment for our youth is foundational to our vision of a #ViksitDilli.— LG Delhi (@LtGovDelhi) October 5, 2026
गश्त और पुलिस चौकसी: शिक्षण संस्थानों, मेट्रो स्टेशनों और सुनसान रास्तों के आसपास पुलिस गश्त को काफी तेज किया जाएगा. सुबह और शाम के व्यस्त तथा संवेदनशील समय में पीसीआर वैन और पिकेट चेकिंग बढ़ाई जाएगी.
डार्क स्पॉट्स का खात्मा: परिसरों के आसपास और मुख्य मार्गों पर मौजूद डार्क स्पॉट्स की पहचान कर वहां तुरंत तेज रोशनी वाली स्ट्रीट लाइट्स लगाने के निर्देश पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को दिए गए हैं.
सीसीटीवी एकीकरण: परिसरों के अंदर और मुख्य अपप्रोच रोड्स को व्यापक सुरक्षा दायरे में लाने के लिए कैमरों के नेटवर्क को इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि हर असामाजिक गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके.
बेहतर लास्ट-माइल कनेक्टिविटी: छात्राओं और युवाओं को संस्थान तक सुरक्षित आने-जाने के लिए परिवहन विभाग को सार्वजनिक परिवहन और ऑटो-ई-रिक्शा व्यवस्था को व्यवस्थित करने तथा लास्ट-माइल कनेक्टिविटी सुधारने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.
छात्र आवासों की सुरक्षा ऑडिट: दिल्ली में छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने वाले पीजी और किराए के छात्र आवासों की व्यापक सुरक्षा और संरक्षा ऑडिट कराई जाएगी.
एलजी तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में शिक्षा ग्रहण करने आने वाला प्रत्येक युवा विशेषकर हमारी बेटियां पूरी तरह आत्मविश्वास, गरिमा और सुरक्षित माहौल का अनुभव कर सकें. एक जीवंत, सुरक्षित और गरिमापूर्ण शैक्षणिक वातावरण ही हमारे विकसित और उज्ज्वल भविष्य के दृष्टिकोण की नींव है. प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे इन कदमों से अभिभावकों और छात्रों में सुरक्षा का पुख्ता विश्वास जागेगा.
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