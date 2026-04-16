दिल्ली अग्नि सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, LG ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'समर एक्शन प्लान' पर दिया जोर
उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड को केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए. ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत हे जो सुरक्षा सुनिश्चित करे.
Published : April 16, 2026 at 3:48 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अग्नि सुरक्षा तंत्र को और अधिक आधुनिक, प्रभावी और नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कमर कस ली है. दिल्ली फायर सर्विस के कामकाज की समीक्षा करते हुए एलजी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना आम जनता और व्यापारियों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है.
आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे पर फोकस: बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने दिल्ली फायर सर्विस के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के अपग्रेड की समीक्षा की. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली जैसे महानगर में, जहां संकरी गलियां और ऊंची इमारतें एक बड़ी चुनौती हैं, वहां इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम प्रणाली को विश्वस्तरीय बनाना अनिवार्य है. कर्मियों की क्षमता बढ़ाने और नई तकनीक के समावेश पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड को केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे 'प्रिवेंटिव सेफ्टी' के मॉडल पर काम करना होगा.
Reviewed the functioning of the Delhi Fire Service, focusing on modernization, infrastructure upgrades, and strengthening personnel capacity to enhance Delhi’s emergency response system.— LG Delhi (@LtGovDelhi) April 16, 2026
While examining the proposed amendments to the Delhi Fire Service Rules, 2010, emphasized… pic.twitter.com/0JER7yHj8z
दिल्ली फायर सर्विस नियम 2010 में संशोधन: रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली फायर सर्विस नियम, 2010 में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करते हुए उपराज्यपाल ने एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कोई भी नया नियम थोपा नहीं जाएगा. संशोधनों को अंतिम रूप देने से पहले निवासियों, व्यापारियों और कारोबारियों के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए. LG का मानना है कि नियामक ढांचा ऐसा होना चाहिए जो व्यावहारिक हो और लोगों के काम में बाधा न डाले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए. उन्होंने कहा अग्नि सुरक्षा के नियम 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए. हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो सुरक्षा तो सुनिश्चित करे, लेकिन नागरिकों और छोटे व्यापारियों के लिए अनावश्यक सिरदर्द न बने.
गर्मी के बढ़ते तेवर और 'समर एक्शन प्लान': दिल्ली में समय से पहले ही बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी की आहट को देखते हुए एलजी ने विभाग के समर एक्शन प्लान की भी बारीकी से समीक्षा की. गर्मियों में आग लगने की घटनाओं में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए उन्होंने फायर सर्विस को हाई अलर्ट और अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. उपराज्यपाल ने इस बात पर विशेष बल दिया कि केवल नियम बना देने से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती. इसके लिए एक व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे नागरिकों को निवारक उपायों और नियामक सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दें, ताकि लोग खुद भी अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रख सकें.
व्यापारियों ने किया स्वागत: बाजार संगठनों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने उपराज्यपाल के इस कदम का स्वागत किया है है. व्यापारियों का कहना है कि अग्नि सुरक्षा के नाम पर अक्सर इंस्पेक्टर राज और जटिल कागजी कार्यवाही का डर बना रहता है. अगर नियमों में सरलीकरण होता है और हितधारकों से सलाह ली जाती है, तो इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि लोग सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए अधिक प्रोत्साहित होंगे.
बैठक के मुख्य बिंदु:
सतर्कता: आग की घटनाओं के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना.
जागरूकता अभियान: नागरिकों को बचाव के उपायों और आपातकालीन स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई के प्रति शिक्षित करना.
प्रिवेंटिव मेजर: सार्वजनिक स्थानों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में पहले से ही सुरक्षा ऑडिट करना.
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