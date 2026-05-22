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सीपीए में छपेमारी के बाद LG ने डीएचएस डॉ. वत्सला अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से हटाया, जेपीसी अस्पताल की एमएस को चार्ज

जग प्रवेश चंद्र अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुषमा जैन संभालेंगी अब आगे की जिम्मेदारी.

LG ने डीएचएस डॉ. वत्सला अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से हटाया
LG ने डीएचएस डॉ. वत्सला अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से हटाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 22, 2026 at 1:51 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज (डीएचएस) डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को अचानक घटे घटनाक्रम के बाद उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पद से हटा दिया है. वत्सला अग्रवाल को अब प्रतीक्षारत रखा गया है. साथ ही वत्सला को तत्काल प्रभाव से अपने सभी चार्ज जग प्रवेश चंद्र अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुषमा जैन को देने का निर्देश दिया है. सुषमा जैन शुक्रवार को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय पहुंच करके अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी.

अचानक गत इस घटनाक्रम से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. इस पूरा घटनाक्रम के बाद इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है कि अब 31 मई को होने वाला दिल्ली मेडिकल काउंसिल का चुनाव अब कौन अधिकारी संपन्न कराएगा. डॉ वत्सला अग्रवाल के पास डीएमसी के रजिस्ट्रार के तौर पर उस चुनाव को संपन्न कराने की भी जिम्मेदारी थी. डॉ वत्सला अग्रवाल को डीएमसी के रजिस्ट्रार के तौर पर डीएमसी चुनाव के लिए अधिकृत किया गया था. साथ ही उन्हें डीएमसी चुनाव का अधिकारी भी नियुक्त किया गया था.

दरअसल, यह पूरा मामला दिल्ली सरकार की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) में दवाइयां और सर्जिकल आइटम्स की खरीद के टेंडर में बड़े घोटाले और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमिततता से जुड़ा है. अपने चहेते वेंडरों को नियमों का उल्लंघन करके दिए गए टेंडर के बाद दूसरे वेंडरों की शिकायत पर दिल्ली सरकार की विजिलेंस टीम ने सीपीए के दफ्तर पर यह छापेमारी की. यह छापेमारी दवाई की सप्लाई करने वाले वेंडरों की बड़े स्तर पर शिकायतों का संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार के सतर्कता (विजिलेंस) विभाग की टीमें छापेमारी के लिए शकरपुर स्थित सीपीए कार्यालय पहुंची थीं.

इसके बाद विजिलेंस की टीम ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए लगातार दो-तीन दिन तक दवाइयां, चिकित्सा उपकरणों से संबंधित फाइलों की सघन जांच की. टीम ने संदिग्ध टेंडरों से जुड़ी बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण फाइलों को जब्त किया. इन फाइलों में मुख्य रूप से एक्स-रे मशीन, सियाम मशीन, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन की खरीद के साथ-साथ बेडशीट, लिनन, पिलो कवर, ओआरएस, जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल ड्रेसिंग आइटम, सूचर्स, कैनूला और ग्लव्स से जुड़ी निविदाएं शामिल हैं. विजिलेंस इस पूरे गठजोड़ में जांच कर रही है.

वेंडरों का आरोप है कि सीपीए के सीएमओ डॉक्टर विजय कुमार रंगा ने पिछले 6 महीना में अपने चहेते वेंडरों को फायदा पहुंचाने के लिए बिना मांग के 350 करोड़ रुपए से अधिक की दवाइयां और चिकित्सा उपकरण खरीदे हैं, जब अस्पतालों ने इस अनावश्यक खेप को लेने से मना किया तो सीएमओ डॉक्टर रंगा ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी सहित पांच बड़े अस्पतालों में विशेष स्टोर बनवाकर इस माल को डम्प करवा दिया. इसके बाद सीएमओ डॉक्टर रंगा अवकाश पर चले गए हैं. वहीं, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद गुरुवार देर रात उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को पद से हटा दिया है.

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