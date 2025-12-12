ETV Bharat / state

दिल्ली में इस जगह मिलेगा कश्मीर जैसे हाउस बोट क्लब का मजा, DDA कर रहा तैयारी, LG ने दिए निर्देश

यमुना नदी में पानी की स्थिति और वहां आसपास विकसित पार्क के अनुरूप, यह हाउस बोट व क्लब पूरी तरह से बायो डिग्रेडेबल लकड़ी का उपयोग करके बनाया जाएगा. इसकी आधारशिला भी लकड़ी की ही होगी, और संरचना में कंक्रीट या स्टील का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. इस आकर्षक संरचना के निर्माण कार्य को ठेका दिए जाने की तारीख से 180 दिनों के भीतर पूरा करने की उम्मीद है. इसे जून 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.

उपराज्यपाल वीके सक्सेना यमुना फ्लड प्लेन को नागरिकों के लिए एक सार्वजनिक स्थान के रूप में विकसित करने पर ज़ोर दे रहे हैं. इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को नदी के करीब लाना है, जिससे वे इसकी सफाई और कायाकल्प में सीधे तौर पर भागीदार बन सकें.

तीन साल पहले LG वीके सक्सेना की पहल पर दक्षिणी दिल्ली के सराय काले खां के समीप डीडीए ने बांसों की थीम पर बांसेरा पार्क विकसित किया था. इसका उद्देश्य वहां से गुजरने वाली यमुना नदी के किनारे सुंदर पार्क तैयार करना था. अब इसी पार्क में यह परियोजना दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों का हिस्सा है.

नई दिल्ली: दिल्ली में DDA के बांसेरा पार्क में तैयार कृत्रिम झील में एक 'हाउस बोट कन्वेंशन सेंटर' विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे. LG दफ्तर से मिली जानकारी के मुताबिक, यह योजना शहर के बीचों-बीच बैठकों, सम्मेलनों और भोजन की मेजबानी के लिए एक नया और आकर्षक स्थल प्रदान करेगी.

बांसेरा पार्क में बनी कृत्रिम झील में मिलेगी सुविधा, तैयारियां शुरू (ETV BHARAT)

टेंडर प्रक्रिया दो चरणों तकनीकी और वित्तीय में होगी. सफल बोली लगाने वालों का चयन होने के बाद, उससे एक प्रेजेंटेशन देने को कहा जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना की सभी आवश्यक शर्तों का ध्यान रखा गया है.

कश्मीरी कारीगरी और फारसी वास्तुकला का संगम

डीडीए की योजना के अनुसार लगभग 9 मीटर की ऊंचाई वाली इस विशाल नाव में कई स्तर होंगे, जिनमें ग्राउंड, निचला, मध्य और ऊपरी डेक शामिल होंगे. इस हाउस बोट को मास्टर कारीगरों द्वारा बनाया जाएगा और इसे बांसेरा में ईटिंग हाउस के पास स्थापित किया जाएगा. इस संरचना में अलग-अलग प्रकार की लकड़ियों का उपयोग किया जाएगा.

इसकी नींव में देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा. ऊपर देवदार की लकड़ी, जिस पर अखरोट की लकड़ी की नक्काशी होगी. छत और आंतरिक दीवार पैनल पर चिनार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा. इस विशाल नाव के खंभे, रेलिंग, मेहराबदार आर्क और बाहरी दीवार पैनल तक, हर चीज पर फारसी शैली में जटिल नक्काशी की जाएगी. अंदर की खिड़कियां देवदार की लकड़ी से बनी होंगी और उनमें फारसी शैली की नक्काशीदार सैश खिड़कियां होंगी जिनमें कांच के शीशे लगे होंगे. संरचना की दीर्घायु और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए, उपयोग की जाने वाली लकड़ी को बचाने के लिए पूरी तरह से सीज़न किया जाएगा, और सभी जोड़ों को प्राकृतिक राल या उपयुक्त ऑल-वेदर सीलेंट से सील किया जाएगा.

DDA के बांसेरा पार्क में वॉक के लिए पत्नी संग पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (FILE PHOTO, ETV BHARAT)

आधुनिक सुविधाओं से लैस, 50 साल होगी लाइफ

तैयार होने वाले हाउस बोट की आंतरिक संरचना की सुरक्षा और सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. हाउस बोट के फर्श के लिए इंजीनियर्ड लकड़ी का उपयोग किया जाएगा और दीवारें अग्निरोधी बोर्डों से बनाई जाएंगी. बैकस्प्लैश को सिरेमिक टाइल्स से बनाया जाएगा, और दरवाज़े उचित अग्निरोधक रेटिंग वाली इंजीनियर्ड लकड़ी के होंगे. इसे तैयार होने के बाद इसमें 15-20 व्यक्तियों के लिए एक मीटिंग स्पेस, एक रिसेप्शन एरिया और वेटिंग लाउंज, पैंट्री के साथ डाइनिंग सुविधाएँ, गैलरी स्पेस होगा.



कश्मीरी लकड़ी की नक्काशीदार जाली, रेलिंग और अन्य विशेषताओं से मेल खाते हुए आंतरिक सज्जा के साथ यह हाउस बोट पानी पर तैरने के बजाय जमीन पर स्थायी रूप से स्थिर रहेगी. डीडीए को उम्मीद है कि यह संरचना 50 वर्षों तक चलेगी. यह परियोजना दिल्ली में एक जीवंत सार्वजनिक स्थल प्रदान करेगी और यमुना नदी के प्रति जुड़ाव को मजबूत करेगी.



