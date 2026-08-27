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दिल्ली शिक्षा निदेशालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 23 प्रिंसिपल बने उप निदेशक, एलजी दी मंजूरी

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने वर्ष 2025 और 2026 की रिक्तियों के तहत शिक्षा निदेशालय के 23 प्रिंसिपल की उप निदेशक शिक्षा के पद पर पदोन्नति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है.

यूपीएससी में हुई थी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक

प्रिंसिपल से उप निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक गत 6 अगस्त को आयोजित की गई थी. यूपीएससी द्वारा डीपीसी की संस्तुतियों को शिक्षा निदेशालय को अग्रिम कार्रवाई के वास्ते भेजा गया था. चूंकि उपराज्यपाल ग्रुप 'ए' के इस पद के लिए अंतिम नियुक्ति प्राधिकारी हैं, इसलिए दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा फाइल को हरी झंडी मिलने के बाद इसे एलजी के समक्ष अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिसपर अब मुहर लग गई है.

गौरलतब है कि इस पद के लिए पिछली डीपीसी 1 जुलाई 2025 को हुई थी, जिसके जरिए वर्ष 2024 की 16 रिक्तियों को भरा गया था. अब मौजूदा डीपीसी के माध्यम से वर्ष 2025 और 2026 के सत्रों को कवर करते हुए कुल 23 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है.