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दिल्ली की बिजली कंपनियों पर अब CAG की नजर: LG ने 'रेगुलेटरी एसेट्स' की जांच के दिए आदेश

दिल्ली सरकार ने डिस्कॉम्स के CAG ऑडिट का ऐतिहासिक आदेश जारी किया है.

LG ने रेगुलेटरी एसेट्स की जांच के दिए आदेश
LG ने रेगुलेटरी एसेट्स की जांच के दिए आदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 2, 2026 at 12:45 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कामकाज और उनकी वित्तीय स्थिति की अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) गहन जांच करेगा. दिल्ली सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं. उपराज्यपाल ने जनहित में बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) के उन हालातों की ऑडिट के निर्देश दिए हैं, जिनमें ये कंपनियां लंबे समय से 'रेगुलेटरी एसेट्स' की वसूली किए बिना अपना परिचालन जारी रखे हुए हैं. यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 6 अगस्त 2025 के उस निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें कोर्ट ने डिस्कॉम द्वारा रेगुलेटरी एसेट्स की वसूली न किए जाने के कारणों की सख्त ऑडिट कराने को कहा था.

जानिए क्या है पूरा मामला?

दिल्ली के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह पूरी कवायद बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है. सरकारी खजाने से दी जाने वाली सब्सिडी और इसमें शामिल जनधन को देखते हुए सरकार ने इसे अनिवार्य माना है. बिजली कंपनियों के कामकाज पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं और रेगुलेटरी एसेट्स का बढ़ता बोझ उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय रहा है. इससे पहले भी सरकार ने 5 मार्च 2026 को ऑडिट का आदेश दिया था, जिसे बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण ने 20 अप्रैल 2026 को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इसमें CAG अधिनियम की धारा 20(3) के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.

इसके बाद, विभाग ने 6 जून 2026 को संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया. बिजली कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस नोटिस को चुनौती भी दी, लेकिन हाईकोर्ट ने 22 जून 2026 को याचिका को समय से पहले बताते हुए खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि सक्षम प्राधिकारी मामले पर स्वतंत्र रूप से गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले.

कैबिनेट की मुहर और उपराज्यपाल का फैसला

मामले की गंभीरता को देखते हुए, दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद ने 29 जून 2026 को कैबिनेट बैठक में इस ऑडिट को जनहित में आवश्यक माना. सभी कानूनी पहलुओं, कंपनियों के लिखित जवाबों और ऊर्जा विभाग की टिप्पणियों पर गौर करने के बाद, उपराज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कंपनियों के विरोध में कोई ठोस आधार नहीं है. उन्होंने CAG को उन सभी परिस्थितियों की ऑडिट करने का जिम्मा सौंपा है, जिनके कारण कंपनियां रेगुलेटरी एसेट्स की वसूली नहीं कर पा रही हैं.

दिल्ली में बिजली वितरण
दिल्ली में बिजली वितरण (File Photo)

तीन महीने में पूरी हो सकती है जांच

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऑडिट का दायरा विस्तृत होगा और इसमें कानून के अनुसार आवश्यक सभी प्रासंगिक मामले शामिल होंगे. सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि डिस्कॉम सहित सभी संबंधित अधिकारी CAG को ऑडिट के लिए आवश्यक रिकॉर्ड, सूचना और पूरा सहयोग प्रदान करें. CAG को निर्देश दिए गए हैं कि यदि संभव हो तो यह गहन ऑडिट आदेश मिलने के तीन महीने के भीतर पूरा कर लिया जाए. हालांकि, यदि ऑडिट की जटिलता और कार्यक्षेत्र को देखते हुए CAG को और समय की आवश्यकता होती है, तो वे इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस ऑडिट से बिजली क्षेत्र की वास्तविक वित्तीय स्थिति सामने आएगी. रेगुलेटरी एसेट्स का मामला सीधे तौर पर बिजली दरों और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले बोझ से जुड़ा है. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि CAG की रिपोर्ट में डिस्कॉम की कार्यप्रणाली को लेकर क्या निष्कर्ष सामने आते हैं.

दिल्ली के डिस्कॉम्स के CAG ऑडिट का औपचारिक आदेश दिल्ली के बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह दिल्ली के प्रत्येक बिजली उपभोक्ता और प्रत्येक ईमानदार करदाता की जीत है. बिजली क्षेत्र के निजीकरण के बाद वर्षों तक अनेक वित्तीय निर्णय, विशेष व्यवस्थाएँ और लगातार बढ़ती देनदारियाँ की सार्वजनिक जांच नहीं हो सकी. पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने व्यवस्था की जांच करने के बजाय उसे संरक्षण देने का काम किया था. जो कार्य वे दस वर्षों में नहीं कर सके, हमारी सरकार ने कुछ ही महीनों में उसकी शुरुआत कर दी है. दिल्ली की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि लगभग 38,000 करोड़ के रेगुलेटरी एसेट्स लगातार कैसे बढ़ते गए और इसका लाभ किसे मिला, जबकि इसका बोझ दिल्ली के लोगों पर पड़ा. CAG ऑडिट इन सभी तथ्यों को सामने लाएगा. - आशीष सूद, ऊर्जा मंत्री दिल्ली सरकार

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