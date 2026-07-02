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दिल्ली की बिजली कंपनियों पर अब CAG की नजर: LG ने 'रेगुलेटरी एसेट्स' की जांच के दिए आदेश

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कामकाज और उनकी वित्तीय स्थिति की अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) गहन जांच करेगा. दिल्ली सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं. उपराज्यपाल ने जनहित में बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) के उन हालातों की ऑडिट के निर्देश दिए हैं, जिनमें ये कंपनियां लंबे समय से 'रेगुलेटरी एसेट्स' की वसूली किए बिना अपना परिचालन जारी रखे हुए हैं. यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 6 अगस्त 2025 के उस निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें कोर्ट ने डिस्कॉम द्वारा रेगुलेटरी एसेट्स की वसूली न किए जाने के कारणों की सख्त ऑडिट कराने को कहा था.

जानिए क्या है पूरा मामला?

दिल्ली के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह पूरी कवायद बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है. सरकारी खजाने से दी जाने वाली सब्सिडी और इसमें शामिल जनधन को देखते हुए सरकार ने इसे अनिवार्य माना है. बिजली कंपनियों के कामकाज पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं और रेगुलेटरी एसेट्स का बढ़ता बोझ उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय रहा है. इससे पहले भी सरकार ने 5 मार्च 2026 को ऑडिट का आदेश दिया था, जिसे बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण ने 20 अप्रैल 2026 को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इसमें CAG अधिनियम की धारा 20(3) के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.

इसके बाद, विभाग ने 6 जून 2026 को संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया. बिजली कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस नोटिस को चुनौती भी दी, लेकिन हाईकोर्ट ने 22 जून 2026 को याचिका को समय से पहले बताते हुए खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि सक्षम प्राधिकारी मामले पर स्वतंत्र रूप से गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले.

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