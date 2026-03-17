दिल्ली LG ने पुलिस अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, ट्रैफिक प्रबंधन, महिला सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार पर जोर
एलजी ने तकनीक आधारित पुलिसिंग, इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने का अधिकारियों को निर्देश दिया. साथ ही नागरिकों का विश्वास मजबूत करने पर जोर दिया.
Published : March 17, 2026 at 10:17 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की कानून-व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने मंगलवार को के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में पुलिस आयुक्त व विशेष आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल रहे, जहां राजधानी की मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों व भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई.
बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि तेजी से बदलते शहरी परिदृश्य व बढ़ती जनसंख्या के बीच पुलिसिंग को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है. उन्होंने खासतौर पर अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध जैसे क्षेत्रों में सुधार की जरूरत पर जोर दिया. बैठक में यह भी चर्चा हुई कि दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि का प्रतिनिधित्व करती है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था वैश्विक मानकों के अनुरूप होनी चाहिए. उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तकनीक आधारित पुलिसिंग, इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने व नागरिकों के साथ बेहतर समन्वय पर विशेष ध्यान दें.
Met the Commissioner & Spl Commissioners of Delhi Police.— Taranjit Singh Sandhu (@SandhuTaranjitS) March 17, 2026
Appreciated their efforts & challenges. Encouraged them to further enhance policing to ensure safe & secure Delhi—befitting the capital’s stature and India’s rising global leadership, in line with PM’s vision. pic.twitter.com/yuMON9MY0E
इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने भी अपने सामने आने वाली चुनौतियों को साझा किया. इनमें बढ़ता साइबर फ्रॉड, संगठित अपराध, ट्रैफिक दबाव व संसाधनों की सीमाएं प्रमुख रहीं. अधिकारियों ने बताया कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार नए उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन तेजी से बदलते अपराध के तरीकों के कारण लगातार अपडेट रहना जरूरी है.
इसपर उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप दिल्ली को सुरक्षित और स्मार्ट शहर बनाने के लिए सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है. उन्होंने पुलिस नेतृत्व को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे नवाचार, पारदर्शिता व जवाबदेही को प्राथमिकता दें, ताकि आम नागरिकों में विश्वास और मजबूत हो. गौरतलब है कि, हाल के समय में राजधानी में सुरक्षा व कानून-व्यवस्था को लेकर कई स्तरों पर समीक्षा बैठकें हो रही हैं. इस कड़ी में यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर जमीनी स्तर की चुनौतियों और उनके समाधान पर फोकस किया गया. इस तरह की उच्चस्तरीय बैठकों से न सिर्फ पुलिसिंग में सुधार होता है, बल्कि नीति निर्माण में भी स्पष्टता आती है, जिससे राजधानी को अधिक सुरक्षित व व्यवस्थित बनाने में मदद मिलती है.
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