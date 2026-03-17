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दिल्ली LG ने पुलिस अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, ट्रैफिक प्रबंधन, महिला सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार पर जोर

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की कानून-व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने मंगलवार को के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में पुलिस आयुक्त व विशेष आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल रहे, जहां राजधानी की मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों व भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि तेजी से बदलते शहरी परिदृश्य व बढ़ती जनसंख्या के बीच पुलिसिंग को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है. उन्होंने खासतौर पर अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध जैसे क्षेत्रों में सुधार की जरूरत पर जोर दिया. बैठक में यह भी चर्चा हुई कि दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि का प्रतिनिधित्व करती है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था वैश्विक मानकों के अनुरूप होनी चाहिए. उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तकनीक आधारित पुलिसिंग, इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने व नागरिकों के साथ बेहतर समन्वय पर विशेष ध्यान दें.

इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने भी अपने सामने आने वाली चुनौतियों को साझा किया. इनमें बढ़ता साइबर फ्रॉड, संगठित अपराध, ट्रैफिक दबाव व संसाधनों की सीमाएं प्रमुख रहीं. अधिकारियों ने बताया कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार नए उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन तेजी से बदलते अपराध के तरीकों के कारण लगातार अपडेट रहना जरूरी है.