ETV Bharat / state

एलजी का कड़ा रुख: फायर ऑफिसर पर 'मेजर पेनल्टी' चलाने के निर्देश, पूर्व निदेशक भी जांच के घेरे में

नई दिल्ली: राजधानी में सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ और भ्रष्टाचार के मामलों पर उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. एलजी ने दिल्ली अग्निशमन सेवा के सहायक मंडल अधिकारी (ADO) छुट्टन लाल मीणा के खिलाफ मेजर पेनल्टी के तहत कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया. साथ ही, एलजी ने विभाग के तत्कालीन निदेशक अतुल गर्ग की भूमिका की भी जांच करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

जानिए क्या है पूरा मामला: मामला आजादपुर स्थित 'आकाश सिनेमा-कम-कमर्शियल कॉम्प्लेक्स' से जुड़ा है. वर्ष 2022 में ए़डीओ छुट्टन लाल मीणा ने इस परिसर का निरीक्षण किया था. उन्होंने 3 अगस्त और 25 अक्टूबर, 2022 को अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि साइट पर 4 यात्री लिफ्ट स्थापित हैं. इसी फर्जी रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर, 2022 को दिल्ली अग्निशमन सेवा की ओर से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया. हालांकि, जब इस मामले की शिकायत पीएमओ, गृह मंत्रालय और सीवीसी तक पहुंची, तो सच्चाई सामने आई. श्रम विभाग के सहायक विद्युत निरीक्षक की ओर से 24 जनवरी, 2023 को किए गए निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि परिसर में कोई लिफ्ट थी ही नहीं. यानी, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र पूरी तरह से फर्जी और जाली दस्तावेजों के आधार पर हासिल किया गया था.

अपील करना पड़ा भारी: शुरुआत में सतर्कता विभाग ने मीणा के खिलाफ 'माइनर पेनल्टी' (लघु शास्ति) की सिफारिश की थी. इसके खिलाफ छुट्टन लाल मीणा ने उपराज्यपाल के पास अपील दायर की. अपील की सुनवाई के दौरान एलजी ने पाया कि अधिकारी ने जानबूझकर तथ्यों को छुपाया और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाला. एलजी ने सतर्कता विभाग के नरम रुख को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि मीणा के खिलाफ सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत बड़ी शास्ति की कार्यवाही शुरू की जाए.

पूर्व निदेशक की भूमिका पर भी सवाल: उपराज्यपाल ने इस मामले में तत्कालीन निदेशक अतुल गर्ग (अब सेवानिवृत्त) की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने नोट किया कि श्रम विभाग की रिपोर्ट में लिफ्ट न होने की पुष्टि के बावजूद, अग्निशमन विभाग ने जारी किए गए प्रमाण पत्र को न तो रद्द किया और न ही उसकी समीक्षा की. एलजी ने सतर्कता विभाग को निर्देश दिया कि अतुल गर्ग के आचरण की जांच कर उनके विरुद्ध CCS (Pension) Rules, 2021 के तहत कार्यवाही पर विचार किया जाए. निरीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया में शामिल अन्य सभी अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाए. भ्रष्टाचार या लापरवाही में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा न जाए.