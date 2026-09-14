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BRICS शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन: दिल्ली LG ने पुलिस कमिश्नर को दी बधाई, पूरी टीम के समर्पण को सराहा

दिल्ली एलजी ने BRICS सम्मेलन के दौरान शहर में बनाए गए सुरक्षा घेरे और ट्रैफिक प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा की. पढ़ें पूरी खबर..

उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को दी बधाई
उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को दी बधाई (Delhi LG Social Media)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2026 at 7:19 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के ऐतिहासिक व सुरक्षित समापन के बाद, दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) सरदार तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली पुलिस की सराहना की है. उपराज्यपाल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस बड़े आयोजन को अत्यंत सुरक्षित, सुचारू व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दिल्ली पुलिस की पेशेवर कार्यशैली, मुस्तैदी व उत्कृष्ट समन्वय की खुलकर प्रशंसा की.

राजभवन (लोक निवास) में हुई शिष्टाचार मुलाकात

सोमवार को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने लोक निवास (राजभवन) पहुंचकर उपराज्यपाल सरदार तरणजीत सिंह संधू से औपचारिक मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान उपराज्यपाल ने BRICS सम्मेलन के दौरान शहर में बनाए गए अभेद्य सुरक्षा घेरे और ट्रैफिक प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा की. एलजी ने व्यक्तिगत रूप से पुलिस आयुक्त व उनके माध्यम से दिल्ली पुलिस के प्रत्येक जवान को इस वैश्विक आयोजन की अभूतपूर्व सफलता का श्रेय दिया.

उपराज्यपाल ने एक्स पर भी जताया आभार

मुलाकात के बाद उपराज्यपाल सरदार तरणजीत सिंह संधू ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर इस संबंध में जानकारी साझा की है. उन्होंने लिखा कि 'दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार ने आज लोक निवास में मुलाकात की. 18वें BRICS शिखर समिट के दौरान निर्बाध सुरक्षा व उत्कृष्ट समन्वय सुनिश्चित करने में अनुकरणीय पेशेवर मुस्तैदी और समर्पण के लिए मैंने उन्हें और पूरी दिल्ली पुलिस टीम को बधाई दी है. उनकी प्रतिबद्धता ने यह सुनिश्चित किया कि दिल्ली ने इस वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी सुचारू रूप से सुरक्षित व गर्व के साथ की.'

अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों पर खरी उतरी दिल्ली पुलिस

18वें BRICS शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के कई प्रमुख देशों के राष्ट्रध्यक्षों, विदेशी प्रतिनिधियों व अति-विशिष्ट मेहमानों ने शिरकत की थी. ऐसे में नई दिल्ली व विशेष रूप से भारत मंडपम के आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी. ड्रोन निगरानी, स्नाइपर तैनाती, एंटी-टेरर स्क्वाड, सीसीसीटीवी निगरानी व वीवीआईपी कॉन्वॉय के लिए रूट डायवर्जन को जिस कुशलता से लागू किया गया, उससे आम जनता को भी न्यूनतम परेशानी का सामना करना पड़ा. उपराज्यपाल ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि दिल्ली पुलिस की इस प्रतिबद्धता ने देश की राजधानी का मान वैश्विक पटल पर और बढ़ाया है.

पुलिस बल का बढ़ा मनोबल

उपराज्यपाल की ओर से मिली इस सराहना से दिल्ली पुलिस महकमे में भारी उत्साह है. पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने एलजी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस राजधानी की सुरक्षा और देश के सम्मान के लिए हमेशा इसी तरह तत्परता व मुस्तैदी से काम करती रहेगी.

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