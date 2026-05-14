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अंबेडकर विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह: LG बोले- तीव्र परिवर्तन के दौर में शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव

आंबेडकर विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह को एलजी और सीएम रेखा गुप्ता ने संबोधित किया.

आंबेडकर विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए एलजी और सीएम रेखा गुप्ता
आंबेडकर विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए एलजी और सीएम रेखा गुप्ता (दिल्ली सीएम एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 14, 2026 at 4:42 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के डॉ बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय (एयूडी) ने गुरुवार को 13वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया. समारोह को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि एआई और तकनीक से संचालित इस तीव्र परिवर्तन के दौर में शिक्षा ही राष्ट्र-निर्माण की सबसे मजबूत नींव बनी रहेगा.

उपराज्यपाल ने कहा कि यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि यह विश्वविद्यालय सीयूईटी के माध्यम से एक पसंदीदा संस्थान के रूप में उभर रहा है, जिसकी जड़ें समावेशिता, अकादमिक उत्कृष्टता और आलोचनात्मक सोच के मूल्यों में गहरी जमी हुई हैं. उन्होंने आगे कहा कि स्नातक छात्र केवल डिग्रियों तक ही सीमित न रहें, बल्कि निरंतर सीखने, नवाचार और नेतृत्व को अपनाएं. उपराज्यपाल ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर छात्रों, अभिभावकों और संकाय सदस्यों को हार्दिक बधाई.

दीक्षांत समारोह में डिग्रियां प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स (ETV Bharat)

वहीं, समारोह को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सारे स्टूडेंट्स बधाई दीं. उन्होंने कहा कि 14वें दीक्षांत समारोह में एक हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिग्री मिलने जा रही है. आज का दिन महत्वपूर्ण है. एक फेज पूरा हुआ आगे क्या करना है ये नर्वसनेस होगी. ये डिग्री पूरे परिवार की कलेक्टिव अचीवमेंट हैं. जब कोई बच्चा एग्जाम दे रहा होता है तो पूरे परिवार में सभी का एग्जाम चल रहा होता है. इसलिए पूरा परिवार इसका भागीदार है. ये यूनिवर्सिटी शानदार काम कर रही है. सिलेबस ही नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग के लिए सिखाया पढ़ाया ये जीवन में हमेशा काम आएगा.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा हम आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय की सड़कों से गुजरते हैं तो याद आती है उन दिनों की. आंबेडकर यूनिवर्सिटी ने स्टैंडर्ड को मेनटेन किया है. यहां देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स आते हैं. करियर में काम करते हुए देश से जुड़े हैं. राष्ट्र से जुड़े हैं. रिस्पॉन्सिबल सिटिजनशिप जरूरी है. हम सब ने पीएम की बातें सुनी होंगी. हर वक्त उन सात चीजों की चर्चा हो रही है. राजनीतिक एजेंडा की रोटी सेकने वाले लोग कह रहे हैं पीएम ने कठोर बात कह दी. सोना न खरीदो क्या ये कठोर है, कुछ दिन विदेश न जाओ क्या ये कठोर है. सीएम छात्रों से इन सवालों पर उनकी राय जानी. इस दौरान दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी समारोह को संबोधित किया.

कुलपति ने स्टूडेंट्स शिक्षकों और कर्मचारियों से की सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की अपील

वहीं, कुलपति प्रोफेसर अनु सिंह लाठर ने विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की. उन्होंने बताया कि आज 1030 स्टूडेंट्स यूजी और पीजी की डिग्रियां ले रहे हैं. इसके अलावा, 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स पीएचडी की डिग्रियां ले रहे हैं, जिनमें 75% से ज्यादा संख्या छात्राओं की है. इस दौरान कुलपति ने पीएम मोदी की अपील को दोहराते हुए सभी स्टूडेंट्स, शिक्षकों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की.

कुलपति ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए सभी को प्रधानमंत्री की सभी सात बातों का पालन करना चाहिए. देश हित में यह हमारी जिम्मेदारी है. बता दें कि पीएम मोदी की अपील के बाद तमाम राज्य सरकारों और मंत्रियों व विधायकों से एवं सरकारी विभागों के द्वारा अपने अपने कर्मचारियों से भी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने और काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने और बहुत जरूरत पड़ने पर ही सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करने के निर्देश जारी किए हैं. अब अंडबेडकर विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय है, जहां कुलपति ने भी इस तरह की अपील की है.

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