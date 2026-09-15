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दिल्ली: फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के लिए 427 नए पदों को LG ने दी मंजूरी, 37.37 करोड़ का आएगा खर्च

स्वीकृत किए गए कुल 427 पदों में विभिन्न प्रशासनिक और न्यायिक सहायक श्रेणियां शामिल हैं.

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2026 at 5:04 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में न्याय व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और तीव्र गति से संचालित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाया गया है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (DHJS) के तहत नवनिर्मित 53 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के लिए 427 नए सहायक पदों के सृजन को औपचारिक स्वीकृति दे दी है. इस निर्णय से राजधानी में विशेषकर महिलाओं और बच्चों से जुड़े संवेदनशील मामलों की सुनवाई में और अधिक तेजी आने की उम्मीद है.

उपराज्यपाल कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इन नए पदों के सृजन से सरकारी खजाने पर कुल 37.37 करोड़ का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा. इस प्रस्ताव को पहले प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विधि विभाग के साथ व्यापक विमर्श के बाद संस्तुति प्रदान की गई थी. इसके बाद, वित्त विभाग ने इसके वित्तीय पहलुओं की गहन समीक्षा की और अपनी सहमति दी.

रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की शर्त

वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताते हुए एक विशेष और सख्त शर्त भी जोड़ी है. इसके तहत यह अनिवार्य किया गया है कि नए पदों के पूरी तरह से ऑपरेशनल होने से पहले, मौजूदा 415 अदालतों के 243 रिक्त सहायक पदों को प्राथमिकता के आधार पर और जल्द से जल्द भरा जाए. इस शर्त का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुरानी अदालतों का सामान्य कामकाज किसी भी रूप में प्रभावित न हो और न्याय प्रणाली के हर स्तर पर प्रशासनिक अमले की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे.

बता दें कि उपराज्यपाल की स्वीकृति से इन फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के लिए पहले ही दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (प्रवेश स्तर) के 53 न्यायाधीशों के पदों का गठन किया जा चुका है. हालांकि, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के बाद अदालतों के सुचारू संचालन के लिए जरूरी साजो-सामान और सहायक स्टाफ का होना अनिवार्य था.

जानिए किन श्रेणियों में कितने पदों को मिली है मंजूरी

स्वीकृत किए गए कुल 427 पदों में विभिन्न प्रशासनिक और न्यायिक सहायक श्रेणियां शामिल हैं. इनमें पारदर्शिता और सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों में 10 प्रतिशत अवकाश रिजर्व का प्रावधान किया गया है:

  • रीडर/ वरिष्ठ न्यायिक सहायक: 58 पद
  • वरिष्ठ निजी सचिव/ स्टेनोग्राफर: 58 पद
  • निजी सचिव/ स्टेनोग्राफर: 58 पद
  • अहमद/ न्यायिक सहायक: 58 पद
  • सहायक अहमद/ कनिष्ठ न्यायिक सहायक: 58 पद
  • स्टाफ कार ड्राइवर: 20 पद
  • मल्टी टास्किंग स्टाफ: 117 पद

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