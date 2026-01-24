ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस समारोह : 25 एवं 26 जनवरी को आम जनता के लिए खुलेगी दिल्ली विधान सभा

इन दोनों दिनों में एक प्रसिद्ध बैंड द्वारा देशभक्ति धुनों की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसके साथ साहित्य कला परिषद द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे. शाम के समय विधानसभा परिसर को विशेष रूप से तिरंगे की लाइटिंग से सजाया जाएगा, जिससे आगंतुक उत्सवपूर्ण और देशभक्ति से परिपूर्ण वातावरण को महसूस कर सकेंगे. विधान सभा के अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता का कहना है कि गणतंत्र दिवस भारत की संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक आदर्शों की गौरवपूर्ण यात्रा को स्मरण कराता है तथा इस अवसर पर विधानसभा का भ्रमण नागरिकों को राष्ट्र के मूल्यों एवं विरासत से और अधिक गहराई से जोड़ने का अवसर प्रदान करेगा.



गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधानसभा परिसर में प्रवेश के लिए किसी प्रकार के पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी. दोनों दिनों में शाम पांच बजे से वैध पहचान पत्र दिखाकर सुरक्षा जांच के उपरांत आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. ये पहल लोगों में देशभक्ति एवं राष्ट्रीय गौरव की गहरी और स्थायी भावना विकसित करने तथा उन्हें राष्ट्र की प्रगति एवं समृद्धि में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से की जा रही हैं. यह प्रत्येक नागरिक की इस जिम्मेदारी की भी याद दिलाती हैं कि वे हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, संस्थाओं एवं समृद्ध विरासत की रक्षा एवं संरक्षण करें, जिससे भारत गणराज्य की एकता और अखंडता सुदृढ़ हो सके.



दिल्ली सरकार का गणतंत्र दिवस समारोह रविवार को

दिल्ली सरकार का गणतंत्र दिवस समारोह छत्रसाल स्टेडियम में रविवार को मनाया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहली बार गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगीं और स्कूली बच्चों द्वारा निकाली जाने वाली परेड को सलामी देंगीं. यह समारोह रविवार सुबह 10 बजे शुरू होगा. राजधानी में सुरक्षा कारणों से दिल्ली सरकार का गणतंत्र दिवस का आयोजन एक दिन पहले 25 जनवरी को मनाया जाता है.



