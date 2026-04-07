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दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक के बाद सख्ती, स्पीकर ने दिए हाईटेक सुरक्षा व यूनिफाइड कमांड के निर्देश

समीक्षा के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कहा सुरक्षा में रत्ती भर भी चूक स्वीकार्य नहीं है. इसके लिए सख्त और ठोस कदम उठाने होंगे.

दिल्ली विधानसभा में स्पीकर मीटिंग लेते हुए
दिल्ली विधानसभा में स्पीकर मीटिंग लेते हुए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 7, 2026 at 8:11 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में सोमवार को हुई चूक के बाद अब सिस्टम को पूरी तरह रीसेट मोड में डालने की तैयारी शुरू हो गई है. इस घटना ने न केवल सुरक्षा इंतजामों की पोल खोली, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि राजधानी के सबसे संवेदनशील संस्थानों में समन्वय व जवाबदेही की कितनी जरूरत है.

दिल्ली विधान सभा परिसर में मंगलवार को सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए हाईलेवल बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने की. बैठक में गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार के गृह विभाग, खुफिया एजेंसियों, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस व पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

बैठक के दौरान सोमवार को हुई उस घटना पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें एक कार सवार आरोपी ने सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए परिसर में प्रवेश कर लिया था. इस दौरान आधिकारिक आवाजाही भी प्रभावित हुई थी, यहां तक कि स्पीकर के वाहन की मूवमेंट भी बाधित हुई. अधिकारियों ने घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया, जो फिलहाल तकनीकी जांच के दायरे में है.

समीक्षा के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कहा कि सुरक्षा में रत्ती भर भी चूक स्वीकार्य नहीं है. और इसके लिए सख्त और ठोस कदम उठाने होंगे. सबसे अहम फैसलों में सभी एंट्री गेट्स पर हाइड्रोलिक रोड ब्लॉकर्स लगाने का निर्देश शामिल है, जिससे किसी भी वाहन द्वारा जबरन प्रवेश को रोका जा सके. इसके साथ ही गेट्स की संरचना को भी मजबूत करने की बात कही गई है.

सुरक्षा को सिर्फ स्थिर तैनाती तक सीमित न रखते हुए, इसे डायनेमिक बनाने पर जोर दिया गया है. इसके तहत पूरे परिसर में एक मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट तैनात करने का निर्णय लिया गया है, जो संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सके. गेट पर तैनात गार्ड्स की संख्या बढ़ाने व उन्हें आधुनिक उपकरणों से लैस करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

सबसे महत्वपूर्ण सुझावों में से एक रहा यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर का गठन, जिसमें CRPF और दिल्ली पुलिस के बीच एक सिंगल कमांड अथॉरिटी बनाई जाएगी. इसका मकसद आपात स्थिति में बिना देरी के निर्णय लेना और कार्रवाई सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही सभी एजेंसियों के बीच रियल-टाइम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को भी अनिवार्य किया जाएगा.

खुफिया ब्यूरो की टीम ने भी मौके का मुआयना कर अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें एंट्री मैनेजमेंट व ग्राउंड रिस्पॉन्स को और मजबूत करने की जरूरत बताई गई. वहीं, दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने नियमित मॉक ड्रिल व एक केंद्रीकृत अलार्म सिस्टम लगाने का सुझाव दिया, जिससे इमरजेंसी में त्वरित व समन्वित प्रतिक्रिया दी जा सके.

इन सबसे स्पष्ट है कि इस सुरक्षा चूक ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है. अब फोकस सिर्फ चूक की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए एक मजबूत, जवाबदेह व तकनीक-आधारित सुरक्षा ढांचा खड़ा करने पर है.

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