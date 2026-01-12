डिजिटल क्रांति से खिली दिल्ली की हरियाली, विधानसभा के एक सत्र में बचे 40 पेड़ और लाखों रुपये
दिल्ली विधानसभा ने तकनीक और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है, पांच दिनों का शीतकालीन सत्र पूरी तरह डिजिटल था.
Published : January 12, 2026 at 4:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा ने तकनीक और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए खुद को पूरी तरह डिजिटल कर लिया है. यह पांच दिनों तक चलने वाला शीतकालीन सत्र पूरी तरह डिजिटल था. हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र की रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि 'नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन' (NeVA) को अपनाने से न केवल विधायी कार्यों में पारदर्शिता आई है, बल्कि पर्यावरण और सरकारी खजाने को भी बड़ा फायदा पहुँचा है. शीतकालीन सत्र में कुल 12 घंटे सदन में कामकाज हुआ. सदन का पूरा कामकाज पेपरलेस हुआ.
सत्र समाप्त होने बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आईटी डिपार्टमेंट से प्राप्त आंकड़ों का हवाला देकर बताया कि केवल एक सत्र के दौरान डिजिटल कामकाज की वजह से 3,38,000 कागजों की खपत को रोका गया. पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, 8,333 A4 शीट बनाने के लिए औसतन एक पेड़ की बलि दी जाती है. इस लिहाज से दिल्ली विधानसभा ने केवल एक सत्र में करीब 40 पेड़ों को कटने से बचा लिया है. यदि इसे वार्षिक आधार पर देखा जाए, तो तीन से चार सत्रों में दिल्ली विधानसभा सैकड़ों पेड़ों को बचाकर राजधानी की दूषित हवा को शुद्ध करने में अपना बहुमूल्य योगदान देगी.
कागजों का बोझ हटा, पर्यावरण को मिला जीवनदान: दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद गत वर्ष फरवरी में नई विधानसभा का गठन हुआ था. विधानसभा अध्यक्ष ने शुरुआत के 100 दिनों में विधानसभा के कामकाज को पेपरलेस बनाने की बात कही और उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ था. दिल्ली विधानसभा का यह पेपरलेस मॉडल देश की अन्य विधानसभाओं के लिए एक प्रेरणा है. आने वाले समय में विधानसभा पुस्तकालय के पूर्ण डिजिटल होने से यह बचत और भी अधिक होने की उम्मीद है.
बचत का गणित: वित्तीय लाभ और कार्यकुशलता: रिपोर्ट के अनुसार, शीतकालीन सत्र में प्रश्न शाखा जो प्रश्नकाल की तैयारी करता है. इस बार कुल 320 प्रश्नों के लिए पहले 70 प्रतियां छपवानी पड़ती, लेकिन डिजिटल होने से 2,24,000 पृष्ठों की छपाई बंद हुई. विधेयक शाखा जिसके जिम्मे 4 मुख्य विधेयकों और उनकी 160 प्रतियों के लिए उपयोग होने वाले 64,000 पृष्ठों की बचत हुई. प्रति पृष्ठ छपाई की लागत 0.50 रुपये के हिसाब से, विधानसभा ने केवल फोटोकॉपी और प्रिंटिंग के मद में 1,44,000 की सीधी बचत की है. इसमें स्टेशनरी, रख-रखाव और कागजों को लाने-ले जाने का खर्च शामिल नहीं है.
नेवा ऐप: पारदर्शिता का नया युग: विधानसभा अध्यक्ष के प्रयासों से लागू हुए 'नेवा' ऐप के माध्यम से अब सभी विधायक अपनी मेज पर लगे टैबलेट या आईपैड के जरिए विधायी कार्यों में भाग लेते हैं. प्रश्न-उत्तर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और विधेयकों की प्रतियां अब उनके स्क्रीन पर एक क्लिक पर उपलब्ध होती हैं. इससे न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि दस्तावेजों के खोने या फटने का डर भी खत्म हो गया है.
