ETV Bharat / state

दिल्ली लक्ष्मी योजना: 3 बच्चों की शर्त पर सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में दिया स्पष्टीकरण

मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा बसों में उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों की महिलाओं को लेकर उठाए गए सवाल का भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि दिल्ली की बहनों के लिए पिंक कार्ड बनाए जा रहे हैं. पिछली सरकार के लोग दिल्ली में रहते हुए देश की राजनीति करते थे और पूरे देश में सत्ता हासिल करने की राजनीति करते थे. वर्तमान सरकार ऐसा काम नहीं करती. उनका स्पष्ट मत है कि दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली में ही खर्च होना चाहिए और उसका लाभ दिल्ली के लोगों को ही मिलना चाहिए. दिल्ली के टैक्सपेयर्स के पैसे को कहीं और खर्च नहीं किया जा सकता क्योंकि दिल्ली सरकार की दिल्ली के टैक्सपेयर्स के प्रति जवाबदेही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब महिलाओं के हाथ में मजबूत और एकमुश्त राशि आएगी तो उससे उन्हें आर्थिक रूप से और अधिक मजबूती मिलेगी. साथ ही, 1,000 रुपये डिजिटल वॉलेट में उपलब्ध होंगे. इस पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि दिल्ली की महिलाएं डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कैसे करेंगी. दिल्ली की महिलाएं देश की राजधानी की महिलाएं हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि वे डिजिटल करेंसी और डिजिटल वॉलेट का उपयोग करना जानती हैं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके बाद योजना में डिजिटल वॉलेट के माध्यम से दी जाने वाली राशि को लेकर उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब दिया. उन्होंने बताया कि 1,000 रुपये डिजिटल वॉलेट में दिए गए हैं, जबकि 1,500 रुपये की राशि एफडी/आरडी में बचत के रूप में जमा की जाएगी. यह बहुत सोच-समझकर बनाई गई नीति है, ताकि बहनों के पास घर-खर्च और दैनिक आवश्यकताओं के लिए हाथ में पैसा भी रहे और 1,500 रुपये की राशि बचत के रूप में जमा होती रहे. जब तीन वर्ष बाद यह राशि एकमुश्त मिलेगी, तो ब्याज सहित यह लगभग 60,000 रुपये का एक बड़ा अमाउंट होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका ध्येय स्पष्ट है कि कोई भी महिला केवल बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है. महिलाओं का स्वास्थ्य सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. ऐसी संकीर्ण मानसिकता, जिसके अंतर्गत यदि किसी परिवार में बेटा नहीं है तो महिलाओं को बेटे की चाह में परिवार बढ़ाते जाने के लिए मजबूर किया जाता है, दिल्ली सरकार ऐसी किसी भी मानसिकता का समर्थन नहीं करती.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कुछ लोग बार-बार यह कह रहे थे कि योजना में बहुत सारी शर्तें लगाई गई हैं और दिल्ली की बहनों को इसका लाभ कैसे मिलेगा. इनमें तीन बच्चों से संबंधित शर्त का भी उल्लेख किया जा रहा था और कभी किसी का नाम लिया जा रहा था. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी परिवार ने अपने परिवार की योजना बनानी है या परिवार का विस्तार करना है तो वह किसी की इजाजत लेने के लिए बाध्य नहीं है. प्रत्येक परिवार अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार अपने परिवार की योजना बनाता है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 लाख बहनों का लक्ष्य इस योजना के तहत रखा गया है. ये दिल्ली की वे 17 लाख बहनें हैं जो वास्तव में जरूरतमंद हैं और जिन्हें इस आर्थिक सहायता की आवश्यकता है. पहले चरण में इस योजना को तीन वर्ष के लिए रखा गया है, ताकि पहले 17 लाख बहनों को इसका लाभ दिया जा सके. इसके बाद यदि योजना का विस्तार करना हुआ तो सरकार को इसमें कोई गुरेज नहीं होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी महिलाओं के लिए न तो कभी कांग्रेस सरकार ने चिंता की और न ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने कभी संज्ञान लिया. वादे बहुत किए जाते थे और बड़ी-बड़ी बातें की जाती थीं, लेकिन कभी भी दिल्ली की बहनों को इस योजना के लिए एक रुपया भी नहीं दिया गया. पहली बार किसी सरकार ने बड़ी हिम्मत के साथ इस योजना को लागू किया है. सरकार ने जो वादा किया था, उसे पूरा किया है और जो संकल्प लिया था, उसे धरातल पर उतारा है. इसके लिए 5,100 करोड़ रुपये की बड़ी राशि दिल्ली की बहनों के लिए निर्धारित की गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना दिल्ली राज्य की अब तक की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है. उन्होंने दावे के साथ कहा कि आज तक किसी भी सरकार ने चाहे वह 15 साल वाली सरकार रही हो या 11 साल वाली सरकार दिल्ली की किसी बहन के लिए इससे बड़ी योजना नहीं दी. यह अपने आप में ऐसी योजना है, जो दिल्ली की उन बहनों और आधी आबादी के लिए है, जो पूरा दिन अपने घर में काम करती हैं, लेकिन उनकी मेहनत की कोई आर्थिक वैल्यू नहीं आंकी जाती और उनके पास अपनी कोई वित्तीय शक्ति नहीं होती.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में कहा कि जो सदस्य सामने वाली कुर्सियों पर बैठे थे और बड़ी बुलंद आवाज में दिल्ली की बहनों के हितैषी बनने का दावा कर रहे थे, उन्हें इस बात का अफसोस है कि जब उसी दिल्ली की बहनों की चर्चा सदन में हो रही थी, तब उनमें उनके जवाब सुनने का साहस नहीं था. इसी कारण वे सदन से बाहर चले गए. उनकी इच्छा थी कि एक-एक विधायक, जिन्होंने सदन में जितनी भी बातें कही हैं, वे उनका जवाब सुनकर जाते. उन्होंने विपक्ष के विधायकों को खुले तौर पर चुनौती भी दी थी कि यदि उनमें हिम्मत है तो वे उनका जवाब अवश्य सुनें. लेकिन उन्हें मालूम है कि उनकी बात में कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है, इसीलिए वे उनका जवाब सुनने के लिए सदन में रुक नहीं पाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह यह बात आज पूरे सदन के सामने रखना चाहती हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर सदन में उठाए गए विभिन्न सवालों का विस्तार से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना दिल्ली की अब तक की सबसे बड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है. इसका उद्देश्य दिल्ली की उन महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, जो अपने परिवार और घर की जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाती हैं, लेकिन उनके श्रम की आर्थिक कीमत अक्सर सामने नहीं आती.

दिल्ली लक्ष्मी योजना को मिल रहा अभूतपूर्व समर्थन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के फॉर्म और रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सदन में चर्चा हुई. उन्होंने सदन को योजना की तत्काल स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 5,92,406 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि एक अगस्त को पोर्टल शुरू हुआ था और 10 अगस्त तक मात्र 10 दिनों में लगभग 6 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. यह आंकड़ा दिल्ली की बहनों में योजना के प्रति उत्साह और विश्वास को दर्शाता है. सरकार ने फिलहाल 17 लाख लाभार्थियों की सीमा रखी है. जब तक 17 लाख बहनों को योजना के तहत निर्धारित राशि नहीं दी जाती, तब तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद नहीं किया जाएगा.

विपक्षी विधायकों के आचरण पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विधानसभा में महिलाएं अपने आवेदन पर हस्ताक्षर कराने के लिए आती हैं, तब भी विधायकों को गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए. महिलाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए विधायकों को उचित मर्यादा और शालीनता के साथ बैठना चाहिए तथा महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए. उन्होंने सदन में मौजूद सदस्यों की ओर संकेत करते हुए कहा कि इस प्रकार का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है.

उन्होंने सदन में एक विधायक द्वारा बनाई गई सोशल मीडिया रील का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली की बहनें उनसे सवाल पूछ रही हैं कि वे इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकते हैं. दिल्ली की महिलाओं के सामने इस तरह का आचरण शर्मनाक है. मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर दिल्ली के हजारों करोड़ रुपये लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली का पैसा और दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई खर्च करने के बाद अब वही लोग दिल्ली की जनता से जवाब मांग रहे हैं. सदन के भीतर जिस प्रकार के आपत्तिजनक इशारे किए जा रहे हैं, वह एक विधायक के आचरण के अनुरूप नहीं है.

महिलाओं के सम्मान को लेकर विपक्ष से मुख्यमंत्री के सवाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विपक्षी सदस्य महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने ही राजनीतिक दल से जुड़े पुराने मामलों पर भी जवाब देना चाहिए. उन्होंने आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के विरुद्ध उनकी पत्नी के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया था. उन्होंने पूर्व विधायक शरद चौहान और दिनेश मोहनिया का भी उल्लेख किया तथा कहा कि महिलाओं से संबंधित मामलों में उनके खिलाफ भी शिकायतें और एफआईआर दर्ज हुई थीं. यदि विपक्ष आज महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात करता है, तो उसे इन मामलों पर भी जवाब देना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि ऐसे मामलों के बावजूद आज उन्हें महिलाओं की चिंता क्यों याद आ रही है.

पंजाब की महिला योजना पर मुख्यमंत्री का सवाल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की हालिया घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य दावा कर रहे हैं कि महिलाओं को पैसा दिया जा चुका है, जबकि जुलाई में चुनाव से ठीक पहले योजना की घोषणा की गई. उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया. उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने इस राशि के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि यह सरकार की नहीं, बल्कि निर्माण श्रमिकों के कल्याण कोष की राशि है, जिसका इस्तेमाल महिलाओं को भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता. उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से भुगतान रुका हुआ है और माताओं-बहनों को योजना के तहत कोई राशि नहीं मिल रही.

स्वाति मालीवाल और आतिशी का उल्लेख

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विपक्ष महिलाओं के सम्मान की बात करता है, लेकिन उसे अपने राजनीतिक दल में महिलाओं के साथ व्यवहार पर भी आत्ममंथन करना चाहिए. उन्होंने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का उल्लेख करते हुए कहा कि वह भी पार्टी छोड़कर चली गईं. उन्होंने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष आतिशी का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि उन्हें सदन में आने से रोका गया, जिसके कारण वह नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद दिल्ली के मुद्दों पर अपनी बात नहीं रख पा रही हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उनकी पार्टी के मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री रहे नेताओं द्वारा महिलाओं के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया जाता था, तब विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई. उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की 17 लाख बहनों को 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलने जा रही है तो यही लोग अन्याय की बात कर रहे हैं. उन्होंने विपक्षी विधायकों को चुनौती दी कि यदि उन्हें योजना से आपत्ति है तो वे महिलाओं के आवेदन पर हस्ताक्षर न करें और किसी महिला को इसका लाभ न लेने दें. मुख्यमंत्री ने दिल्ली की महिलाओं को आश्वस्त किया कि कोई भी पात्र महिला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी या दिल्ली सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं होगी.

बेटियों को साइकिल देने पर विपक्ष की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री ने जताई आपत्ति

मुख्यमंत्री ने बेटियों को साइकिल देने की योजना पर विपक्षी नेताओं की कथित टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें ऐसी सोच और शब्दों पर शर्मिंदगी होती है, जिसमें बेटियों को साइकिल देने को चुनाव प्रचार से जोड़कर देखा गया. ऐसे नेताओं को बेटियों की शिक्षा, भविष्य और जरूरतें नहीं, बल्कि उनमें चुनाव प्रचार दिखाई देता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि साइकिल योजना का उद्देश्य बेटियों को विद्या वाहिनी के माध्यम से आसानी से विद्यालय पहुंचने में मदद करना, उनकी पढ़ाई जारी रखना और स्कूल छोड़ने की दर कम करना है.

हर बेटी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने लाखों बेटियों को साइकिल देने की योजना बनाई है, लेकिन विपक्ष को यह उपलब्धि हजम नहीं हो रही है. विपक्ष को वास्तव में इस बात की तकलीफ है कि दिल्ली सरकार अपने करीब सवा साल के कार्यकाल में अपने वादों को तेजी से पूरा कर रही है. सरकार ने अपना एक भी वादा नहीं छोड़ा है और वह इस बात को स्पष्ट रूप से सामने रखना चाहती हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की बेटियां सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हैं. सरकार चाहती है कि हर बेटी सशक्त बने, मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने और अपने सपनों को जी सके. इसी उद्देश्य से बेटियों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि हर बेटी वह बन सके जो वह बनना चाहती है, अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और गर्व के साथ कह सके (फर्स्ट इन माय ब्लडलाइन). ऐसे अवसर सरकार के लिए गर्व का विषय हैं, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली की बेटियां आगे बढ़ रही हैं और सशक्त हो रही हैं.



ये भी पढ़ें :