ETV Bharat / state

रोहिणी कोर्ट के जज के कथित दुर्व्यहार के खिलाफ वकीलों की हड़ताल कल

नई दिल्ली: दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकील कल यानि सोमवार 18 मई को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे. न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का आह्वान ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली की को-आर्डिनेशन कमेटी ने किया है.

को-आर्डिनेशन कमेटी के सेक्रेटरी विजय बिश्नोई के हस्ताक्षर से जारी नोटिस में रोहिणी कोर्ट में एक जज द्वारा वकील के साथ आपत्तिजनक व्यवहार का विरोध किया गया है. नोटिस में कहा गया है कि रोहिणी कोर्ट के जज राकेश कुमार पंचम ने रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ कोर्ट की सुनवाई के दौरान दुर्व्यवहार किया. को-आर्डिनेशन कमेटी ने जज राकेश कुमार पंचम से सभी न्यायिक कार्य वापस लेने और उनका ट्रांसफर रोहिणी कोर्ट से दूसरी कोर्ट में करने की मांग की है.

को-आर्डिनेशन कमेटी ने संबंधित जज के व्यवहार की जांच करने की मांग की है. दरअसल 16 मई को रोहिणी कोर्ट में जज राकेश कुमार पंचम की कोर्ट में एक मामले में सुनवाई के दौरान रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कुमार तेहलान ने पास ओवर (मामले को बाद में सुनने का आग्रह) किया. जज ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया. जिसके बाद कुछ और वकील भी आ गए और जज और वकीलों के बीच तेज बहस होने लगी.