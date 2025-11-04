ETV Bharat / state

गुरुग्राम में वकील को हत्या के एक मामले में फंसाने पर दिल्ली के वकील 6 नवंबर को करेंगे हड़ताल

कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि किसी भी वकील के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

दिल्ली के वकील 6 नवंबर को करेंगे हड़ताल
दिल्ली के वकील 6 नवंबर को करेंगे हड़ताल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 4, 2025 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की निचली अदालतों की बार एसोसिएशंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक वकील को हत्या के एक मामले में गुरुग्राम के एसटीएफ की ओर से कथित रूप से फंसाने के खिलाफ 6 नवंबर को हड़ताल करने का आह्वान किया है. कोऑर्डिनेशन कमेटी के सेक्रेटरी अनिल कुमार बसोया और चेयरमैन वीके सिंह के हस्ताक्षर से जारी बयान में हड़ताल का आह्वान किया गया है.

बयान में कहा गया है कि वकील विक्रम सिंह को गुरुग्राम के एसटीएफ ने केवल इस आधार पर फंसा दिया कि वो सह-आरोपियों की ओर से उस मामले में पेश हुए थे. कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा है कि गुरुग्राम एसटीएफ की ये कार्रवाई लीगल प्रोफेशन की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और ये वकीलों को अपना काम करने से रोकने के लिए धमकाने की एक कोशिश है.

कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा है कि पुलिस प्रशासन का ये कदम न केवल कानून के शासन को कमतर कर आंकता है, बल्कि विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों के भरोसे को तोड़ने की कोशिश है. गुरुग्राम पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी ने वकील विक्रम सिंह पर लगाए गए झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग की है. कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि किसी भी वकील के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कमेटी वकीलों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी. गुरुग्राम पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 6 नवंबर को दिल्ली की सभी निचली अदालतों में हड़ताल करने का आह्वान किया है.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

ALL DISTRICT COURTS BAR ASSOCIATON
दिल्ली वकील नवंबर में करेंगे हड़ताल
दिल्ली में वकिलों की हड़ताल
DELHI LAWYERS STRIKE ON 6 NOVEMBER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, कैंची धाम में बाबा नीम करोली के किए दर्शन

पहले महावीर चक्र विजेता थे शहीद दीवान सिंह दानू, ब्रेन गन से मारे थे 15 कबायली, पंडित नेहरू ने लिखा पत्र

भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान पर फिर होगी टक्कर, बीसीसीआई ने किया टीम का ऐलान

59 की उम्र में 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सलमान खान ने बनाई बॉडी, डायरेक्टर बोले- जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, फैंस भी शॉक्ड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.