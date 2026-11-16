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दिल्ली: शाहदरा में फर्श बाजार थाने के बिस्तर पर आराम करते दिखे वकील, ASI सस्पेंड

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा जिले के फर्श बाजार थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस महकमे की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस वीडियो में एक वकील थाने के भीतर एक कमरे में लगे बिस्तर पर आराम करते हुए नजर आ रहे हैं. मामला सामने आने और वीडियो के तूल पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. लापरवाही बरतने के आरोप में थाने में तैनात ASI भरत को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें डिस्ट्रिक्ट लाइन भेज दिया गया है.

डीसीपी शाहदरा आरपी मीणा ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि वायरल वीडियो में दिख रहे वकील एएसआई भरत के पूर्व परिचित हैं. एएसआई भरत के बच्चे भी वकालत के पेशे से जुड़े हैं और वे उन्हीं वकील के साथ प्रैक्टिस करते हैं. इसी जान-पहचान का फायदा उठाते हुए वकील फर्श बाजार थाने पहुंचे थे. उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए कुछ देर आराम करने की अनुमति मांगी.

बिस्तर पर लेटे हुए खुद का वीडियो किया रिकॉर्ड एएसआई भरत ने मानवीय आधार और परिचय के चलते उन्हें थाने के भीतर बने कमरे में आराम करने की इजाजत दे दी.​ आरोप है कि इसी दौरान जब वकील कमरे में मौजूद थे, तो उन्होंने बिस्तर पर लेटे हुए खुद का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया गया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. थाने के सरकारी कमरे और बिस्तर का इस तरह निजी इस्तेमाल होते देख लोगों ने पुलिस की अनुशासनहीनता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.​