'स्वच्छ भारत मिशन' की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में चमका दिल्ली का लैंडफिल रेमेडिएशन मॉडल
दिल्ली की वेस्ट प्रोसेसिंग क्षमता में रिकॉर्ड इजाफा हुआ- शहरी विकास मंत्री आशीष सूद
Published : May 20, 2026 at 7:20 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति दिलाने की दिशा में जारी प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सराहना मिली है. विज्ञान भवन में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित 'स्वच्छ भारत मिशन' की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में दिल्ली का लैंडफिल साइट रेमेडिएशन (कचरा निपटान) मॉडल मुख्य आकर्षण रहा. बैठक में दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने राजधानी में कचरा प्रबंधन और लैंडफिल साइटों की स्थिति में आए क्रांतिकारी बदलावों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया.
मंत्री आशीष सूद ने समीक्षा बैठक में बताया कि दिल्ली में सालों पुराने कचरे के निपटान में अभूतपूर्व तेजी आई है. सरकार के ठोस प्रयासों की बदौलत अब तक ओखला, भलस्वा और गाजीपुर लैंडफिल साइटों से कुल 255.03 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का बायो-माइनिंग के जरिए सफल निपटान किया जा चुका है. इस अभियान के परिणामस्वरूप दिल्ली में लगभग 75 एकड़ बहुमूल्य भूमि को डंपयार्ड के चंगुल से मुक्त कराकर दोबारा उपयोगी बना लिया गया है.
स्वच्छ भारत मिशन–अर्बन 2.0 की नेशनल रिव्यू मीटिंग का दूसरा दिन।— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) May 20, 2026
माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @mlkhattar जी की अध्यक्षता में स्वच्छता, सतत शहरी विकास और बेहतर नागरिक सुविधाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई।@blsanthosh pic.twitter.com/zUCeeqjwob
पिछली व्यवस्था पर निशाना और आंकड़ों में बड़ा बदलाव
केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के सामने आंकड़े रखते हुए आशीष सूद ने पिछली व्यवस्था की सुस्ती पर भी तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती प्रशासनिक व्यवस्थाओं के दौरान कचरा निपटान की गति बेहद निराशाजनक थी. साल 2022-23 में पूरे वर्ष के दौरान महज 21.9 लाख मीट्रिक टन कचरे का ही प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) हो सका था. इसके विपरीत, मौजूदा सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 के भीतर ही रिकॉर्ड 74.11 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया गया है.
तीन गुना बढ़ी कचरा प्रसंस्करण की क्षमता
शहरी विकास मंत्री ने तकनीकी सुधारों और संसाधनों में की गई बढ़ोतरी की जानकारी साझा करते हुए बताया कि दिल्ली की वेस्ट प्रोसेसिंग क्षमता में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है. साल 2022-23 में जहां प्रतिदिन लगभग 6,000 मीट्रिक टन कचरे का प्रसंस्करण होता था, वहीं 2025-26 में यह क्षमता बढ़कर लगभग 20,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन पहुंच चुकी है. तीनों लैंडफिल साइटों पर कचरा अलग करने वाली ट्रॉमल (Trommel) मशीनों की संख्या बढ़ाकर 70 कर दी गई है. काम की रफ्तार दोगुनी करने के लिए सभी मशीनें अब डबल शिफ्ट में चौबीसों घंटे काम कर रही हैं. ओखला और भलस्वा लैंडफिल साइटों पर पुराने कचरे में 82 प्रतिशत तक की भारी कमी दर्ज की जा चुकी है. मंत्री सूद ने आरोप लगाया कि पिछली व्यवस्था के दावों और आश्वासनों के बावजूद जमीन पर कोई ठोस काम नहीं हुआ, जिसके कारण राजधानी को दशकों तक कचरे के गंभीर संकट और पर्यावरण प्रदूषण का दंश झेलना पड़ा.
अक्टूबर तक चालू होंगी 5 नई अत्याधुनिक सुविधाएं
भविष्य की योजनाओं का खाका खींचते हुए मंत्री आशीष सूद ने एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ओखला, भलस्वा, सिंगोला, नरेला-बवाना और गाजीपुर में खाली कराई गई लैंडफिल भूमि पर पांच नए इंटीग्रेटेड फ्रेश वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित कर रही है. इन नए संयंत्रों की कुल क्षमता 5,900 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी. सरकार ने इन सभी अत्याधुनिक सुविधाओं को आगामी 2 अक्टूबर तक पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
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