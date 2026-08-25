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दिल्ली लक्ष्मी योजना: महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की ऐतिहासिक शुरुआत, तालकटोरा स्टेडियम में बांटे जाएंगे स्वीकृति पत्र

दिल्ली की महिलाओं के साथ सेल्फी लेते सीएम रेखा गुप्ता ( ETV Bharat )