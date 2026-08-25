दिल्ली लक्ष्मी योजना: महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की ऐतिहासिक शुरुआत, तालकटोरा स्टेडियम में बांटे जाएंगे स्वीकृति पत्र
1 सितंबर 2026 से हर महीने 2,500 रुपए सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजे जाएंगे.
Published : August 25, 2026 at 10:47 PM IST|
Updated : August 25, 2026 at 10:52 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की महिलाओं के जीवन में 26 अगस्त का दिन एक नई उम्मीद, नया आत्मविश्वास और अपने सपनों को आगे बढ़ाने की एक नई शक्ति लेकर आ रहा है. राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके सपनों को नई उड़ान देने के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को धरातल पर उतारने जा रही है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार सुबह, 11 बजे नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 4,000 पात्र लाभार्थी महिलाओं को योजना के आधिकारिक स्वीकृति पत्र सौंपेंगी. इसके तहत, लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में आगामी 1 सितंबर को सीधे सम्मान राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी. मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं के बीच अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है. पोर्टल पर पंजीकरण शुरू होने के बाद से 9 लाख से अधिक संख्या में महिलाओं ने आवेदन किया है.
योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में अलग-अलग मदों में पहुंचाई जाएगी. यह वित्तीय संबल न केवल महिलाओं की दैनिक जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि उनके सपनों को नई हिम्मत और अपने फैसले खुद लेने का आत्मविश्वास भी प्रदान करेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए मंगलवार रात 8 बजे तक 9,20,590 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है. वहीं 6,63,215 महिलाओं ने फाइनल आवेदन जमा किया है.
1 सितंबर से खातों में आएगी पहली किस्त
प्रशासनिक तैयारियों के तहत, स्वीकृति पत्र वितरण की शुरुआत के ठीक बाद 1 सितंबर से पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से पहली मासिक किस्त भेजी जानी शुरू हो जाएगी. दिल्ली सरकार ने इस योजना के सुचारू संचालन और वित्तीय प्रावधान के लिए बजट में भारी-भरकम राशि आरक्षित की है, ताकि राजधानी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को समय पर इसका लाभ मिल सके.
पारदर्शिता और सुरक्षा पर विशेष जोर
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे, इसके लिए जिला स्तर पर आवेदनों की त्वरित और कड़ाई से समीक्षा व सत्यापन किया जा रहा है. साथ ही, आवेदन प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है, तो उसके सुधार के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जल्द ही एक नया करेक्शन विकल्प भी जोड़ा जा रहा है. तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय समारोह को लेकर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है.
‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के मुख्य बिंदु और शर्तें
एक तरफ जहां राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर सरगर्मी तेज है, वहीं सरकार की ओर से योजना की रूपरेखा और पात्रता नियमों को स्पष्ट कर दिया गया है. योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे. 1 अगस्त से ऑनलाइन पोर्टल खुला था और रक्षाबंधन पर पहली किस्त भेजने का लक्ष्य रखा गया था. वित्तीय विकल्प के रूप में डीबीटी (DBT), डिजिटल रुपया (CBDC) और फिक्स्ड डिपॉजिट/रिकरिंग डिपॉजिट (FD/RD) के माध्यम से राशि मिलने का विकल्प होगा.
इस योजना में कौन सी महिलाएं पात्र नहीं होंगी जानिए
जो महिलाएं पहले से किसी अन्य आर्थिक सहायता या पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं. आयकर देने वाली या जीएसटी (GST) रिटर्न दाखिल करने वाले परिवारों की महिलाएं और सरकारी कर्मचारी या ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य केंद्र, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हो. जिन परिवारों की वार्षिक बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है. जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन मौजूद है, तीन से अधिक जीवित बच्चों की माताएं, आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं है.
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