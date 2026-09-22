दिल्ली: श्रम बाजार में चौंकाने वाले आंकड़े, दक्षिण-पश्चिम जिला सबसे आगे, पूर्वी व उत्तरी दिल्ली में बेरोजगारी का भारी संकट
आंकड़ों के विश्लेषण से यह साफ होता है कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिला राजधानी का सबसे लचीला और मजबूत श्रम बाजार बनकर उभरा है.
Published : September 22, 2026 at 7:41 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली को देश का आर्थिक और व्यावसायिक इंजन कहा जाता है, लेकिन इसके भीतर की जमीनी हकीकत बहुत अलग और गहरी विषमताओं से भरी हुई है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के तहत जारी किए गए पहली बार के जिला-स्तरीय नए आंकड़ों ने दिल्ली की तस्वीर को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है.
मंत्रालय द्वारा जनवरी 2025 से लागू संशोधित नमूना डिजाइन के आधार पर यह देशव्यापी सर्वेक्षण कराया गया है, जो जिला स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा और विश्वसनीय श्रम बाजार डेटासेट माना जा रहा है.
इन ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के अलग-अलग जिलों में रोजगार की स्थिति, श्रम बल भागीदारी (LFPR), बेरोजगारी दर (UR) और युवाओं की निष्क्रियता (NEET) में जमीन-आसमान का अंतर है. जहां एक तरफ दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के लोगों के लिए श्रम बाजार बेहद अनुकूल और मजबूत है, वहीं पूर्वी दिल्ली में बेरोजगारी का दंश और उत्तरी दिल्ली में युवाओं के बीच बढ़ती उदासीनता नीति निर्माताओं के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है.
सर्वेक्षण का विशाल दायरा और पद्धति
मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण में कुल 22,692 प्रथम चरण की इकाइयों को कवर किया गया, जिसके तहत लगभग 2.72 लाख परिवार और 10 लाख से अधिक व्यक्ति शामिल हुए. दिल्ली के विशेष संदर्भ में बात करें तो इस सर्वे में राजधानी के सभी 8 प्रशासनिक जिलों उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, उत्तर-पूर्व, दक्षिण, पूर्व, उत्तर, दक्षिण-पश्चिम और मध्य दिल्ली को शामिल किया गया. प्रत्येक जिले में लगभग 250 से 400 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, यानी हर जिले से औसतन 1,500 से 2,000 व्यक्तियों के आंकड़े जुटाए गए. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मध्य दिल्ली में 250 से कम परिवारों का नमूना मिल पाया, जिसके कारण इसके आंकड़े कम विश्वसनीय माने गए हैं और इन्हें सावधानी के साथ पढ़े जाने की सलाह दी गई है.
|State/District
|LFPR
|WPR
|UR
|NEET
|North West Delhi
|44.4
|41.2
|7.4
|25.7
|West Delhi
|42.3
|39.6
|6.3
|24.0
|North East Delhi
|42.6
|39.8
|6.4
|22.3
|South Delhi
|41.4
|39.8
|3.8
|25.3
|East Delhi
|46.4
|42.5
|8.3
|23.0
|North Delhi
|45.7
|42.6
|6.8
|44.3
|South West Delhi
|46.7
|45.2
|3.2
|12.3
|Central Delhi
|44.3
|42.7
|*
|33.2
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली: रोजगार के मोर्चे पर सबसे अव्वल
आंकड़ों के विश्लेषण से यह साफ होता है कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिला राजधानी का सबसे लचीला और मजबूत श्रम बाजार बनकर उभरा है. यहां के आंकड़े दिल्ली के बाकी हिस्सों के लिए एक मिसाल हैं. इन आंकड़ों से साफ है कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में कार्यबल की स्थिति बेहद मजबूत है और युवाओं का भटकाव या अलगाव यहां सबसे कम है.
पूर्वी दिल्ली: महिला श्रम शक्ति मजबूत, पर बेरोजगारी सबसे विकट
इसके विपरीत, पूर्वी दिल्ली के आंकड़े दोहरी कहानी बयां करते हैं. एक तरफ जहां इस जिले में बेरोजगारी दर सबसे अधिक 8.3% दर्ज की गई है, जो यहां नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के संघर्ष को दर्शाती है; वहीं दूसरी ओर एक सकारात्मक पहलू भी सामने आया है. पूर्वी दिल्ली महिला (18.9%) के मामले में पूरे दिल्ली में शीर्ष पर है. यानी यहां श्रम बाजार में महिलाओं की सक्रियता तो सबसे ज्यादा है, लेकिन कुल मिलाकर रोजगार का सृजन और अवशोषण उस अनुपात में कमजोर बना हुआ है.
उत्तरी दिल्ली का विरोधाभास और युवाओं की निष्क्रियता
उत्तरी दिल्ली का श्रम बाजार एक बड़े विरोधाभास का शिकार है. यहां कुल भागीदारी (LFPR: 45.7%) और रोजगार दर (WPR: 42.6%) कागजों पर काफी मजबूत नजर आती है, लेकिन जिले की NEET दर चौकाने वाली यानी 44.3% है. यह आंकड़ा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यहां युवा वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा न तो किसी रोजगार से जुड़ा है और न ही किसी प्रकार की उच्च शिक्षा या कौशल प्रशिक्षण का हिस्सा बन पा रहा है. युवाओं की यह भारी असंगति और अलगाव एक गंभीर संरचनात्मक चुनौती पेश करता है.
दक्षिण और मध्य दिल्ली सहित अन्य जिलों के हाल
दक्षिण दिल्ली जिले में कुल LFPR (41.4%) और WPR (39.8%) दिल्ली के सभी जिलों में सबसे कम दर्ज किया गया है. हालांकि यहां बेरोजगारी दर 3.8% पर नियंत्रण में दिखती है, लेकिन 25.3% की उच्च NEET दर यह बताती है कि यहां के युवाओं में मुख्यधारा से दूरी बढ़ रही है. जबकि मध्य दिल्ली इस जिले में LFPR 44.3% और WPR 42.7% मध्यम स्तर पर है, लेकिन इसकी NEET दर 33.2% है जो दिल्ली के औसत से काफी ऊपर है. छोटा नमूना आकार होने के कारण इसके परिणामों की विवेचना सावधानी से की जानी चाहिए.
समग्र रूप से पूरी दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी का औसत LFPR 44.2%, WPR 41.6%, बेरोजगारी दर 5.9% और NEET दर 24.7% है. इसके अलावा, उत्तर-पश्चिम दिल्ली में बेरोजगारी दर 7.4% (NEET 25.7%), पश्चिम दिल्ली में बेरोजगारी 6.3% (NEET 24.0%), और उत्तर-पूर्व दिल्ली में बेरोजगारी दर 6.4% (NEET 22.3%) दर्ज की गई है.
मंत्रालय के इस ताज़ा और विस्तृत सर्वे ने यह साबित कर दिया है कि दिल्ली के श्रम बाजार में एक जैसी नीतियां हर जगह कारगर साबित नहीं हो सकतीं. पूर्वी दिल्ली में बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर औद्योगिक और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाना होगा, तो वहीं उत्तरी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली में युवाओं के बीच बढ़ती NEET (अक्रियता) की दर को थामने के लिए विशेष कौशल विकास और शैक्षणिक अभियानों की सख्त जरूरत है. सरकार और प्रशासन को अब जिला-विशेष की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर अपनी आगामी नीतियां तैयार करनी होंगी.
यह भी पढ़ें- पुलिस PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच से जुड़े अपराधों की जांच नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट