दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में हिट एंड रन का मामला, कार ने बुजुर्ग दंपति को उड़ाया, सीसीटीवी आया सामने

दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में हिट एंड रन का मामला, कार ने बुजुर्ग दंपति को उड़ाया, सीसीटीवी आया सामने
दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में 2 अक्टूबर की सुबह तेज रफ्तार क्रेटा कार ने बुजुर्ग दंपत्ति को मारी टक्कर,सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल
Published : October 4, 2026 at 7:48 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में 2 अक्टूबर की सुबह तेज रफ्तार क्रेटा कार ने 79 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति को टक्कर मार दी. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है . वही इस घटना की आरोपी 49 वर्षीय महिला चालक नवलीन गिरफ्तार कर लिया गया है और कार भी जब्त कर लिया गया है. वही इस घटना का अब सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि एक क्रेटा कार तेज रफ्तार में सड़क पर आ रही है और सड़क के किनारे चल रहे बुजुर्ग दंपत्ति को जबरदस्त ठोकर मारते हुए वह आगे बढ़ जाती है टक्कर इतना तेज था की बुजुर्ग दंपत्ति हवा में उड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं.वही इस घटना का एक खौफनाक सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दुर्घटना को अंजाम देने के बाद कार चला रही महिला कुछ सेकंड के लिए गाड़ी से नीचे उतरती है.
उसने जमीन पर तड़प रहे बुजुर्ग दंपत्ति को देखा, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाने या कोई मानवीय मदद देने के बजाय वह तुरंत वापस अपनी कार में बैठी और मौके से तेजी से फरार हो गई. पुलिस जांच में पता चला कि कार को 49 साल की नवलीन नाम की महिला ड्राइव कर रही थी, जो कि पेशे से हाउसवाइफ है.
कीर्ति नगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कार के नंबर के आधार पर आरोपी महिला नवलीन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त क्रेटा कार को अपने कब्जे में लेकर आरोपी महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल बुजुर्ग दंपत्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है.
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