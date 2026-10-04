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दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में हिट एंड रन का मामला, कार ने बुजुर्ग दंपति को उड़ाया, सीसीटीवी आया सामने

दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में हिट एंड रन का मामला आया सामने ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में 2 अक्टूबर की सुबह तेज रफ्तार क्रेटा कार ने 79 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति को टक्कर मार दी. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है . वही इस घटना की आरोपी 49 वर्षीय महिला चालक नवलीन गिरफ्तार कर लिया गया है और कार भी जब्त कर लिया गया है. वही इस घटना का अब सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.