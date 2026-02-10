दिल्ली के किराड़ी में विकास बन गया 'काश'! लोग जलभराव और कचरे से परेशान-देखिए जमीनी हालात
गंदे पानी और बदबू के कारण बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है-स्थानीय निवासी
Published : February 10, 2026 at 9:02 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के किराड़ी इलाके की शर्मा कॉलोनी बीते कई महीनों से जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रही है. गलियों में भरा गंदा पानी लोगों की जिंदगी को नरक बना रहा है, स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने और नेताओं के दौरे के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं. बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार नाम मात्र का ही दिखाई दे रहा है.
शर्मा कॉलोनी के निवासियों के मुताबिक इलाके में पिछले कुछ महीनों से पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है. गंदे पानी और बदबू के कारण बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है. कुछ समय पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इलाके का दौरा किया और जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिया था. स्थानीय सांसद ने तो यहां तक कहा था कि चार महीने के भीतर शर्मा कॉलोनी की तस्वीर बदल दी जाएगी, लेकिन आज भी हालात पहले जैसे ही हैं.
जलभराव की समस्या से निपटने के लिए जनरेटर और पंप लगाए गए, मगर मौके पर सिर्फ एक पंप ही चालू मिला, जिससे पानी निकालने का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है. लोगों का आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी मौके पर नजर नहीं आते. कई बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर जल्द स्थायी समाधान नहीं किया गया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं.
गलियां कूड़े से भरी, पानी का समाधान नहीं
स्थानीय लोगों में बात करने पर बताया गालियां तो कूड़े से भर दी पर इनसे निकलने वालीं बदबू हमे बीमार कर रहीं है बदबू झेली नहीं जाती.
पानी निकासी के लिए सिर्फ एक पंप
लोगों ने बताया कि पानी निकालने के लिए जल बोर्ड ने पंप लगाए पर सभी पंप बंद पड़े है सिर्फ एक पंप चालू है वो भी धीमी गति से चलता है पानी वही का वही बना हुआ है.
सांसद योगेंद्र चंदोलिया का दावा
सांसद जब दौरा करने आए तो उन्होंने जनता से कॉलोनी की हालत देख पानी की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया ओर आश्वस्त किया कि चार महीने में कॉलोनी ककी तस्वीर बदल दी जाएगी.
'अधिकारी रहते हैं नदारद'
लोगो का आरोप है कि जलबोर्ड के अधिकारी अपने काम से नदारद रहते हैं. हम कई बार शिकायत भी करने गए तो हमें टाल दिया जाता है. हम परेशान है कि कब हमें इस परेशानी से निजात मिल पाएगी.
किराड़ी की शर्मा कॉलोनी के लोग अब सिर्फ वादों से नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई से राहत चाहते हैं. जलभराव की इस समस्या ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया है. अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधि कब जागते हैं और कब तक शर्मा कॉलोनी के लोगों को इस परेशानी से मुक्ति मिलती है.
