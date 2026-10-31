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दिवाली पर सजा पुरानी दिल्ली का किनारी बाजार, राम दरबार की पोशाक से लेकर बंदनवार तक कर रहे ग्राहकों का इंतजार, कारोबारी मायूस

पुरानी दिल्ली के किनारी बाजार के दुकानों में बंदनवार, लटकन और तोरण ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही राजधानी के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. खासकर चांदनी चौक स्थित पुरानी दिल्ली का मशहूर किनारी बाजार इन दिनों गोटा-पट्टी, जरदोजी, लटकन और देवी-देवताओं की पोशाकों के लिए खास पहचान रखता है. किनारी बाजार में दुकानदारों ने पूरी तैयारी भी कर ली है. राम दरबार की पोशाकों से लेकर जरदोजी की तोरण और हैंडमेड बंदनवार तक, दुकानों में सजावट का हर सामान मौजूद है, लेकिन बाजार से ग्राहक नदारद हैं. त्योहार नजदीक आने के बावजूद खरीदारी की रफ्तार धीमी होने से कारोबारी मायूस हैं.

राम दरबार की पोशाकों की खास मांग