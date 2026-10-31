दिवाली पर सजा पुरानी दिल्ली का किनारी बाजार, राम दरबार की पोशाक से लेकर बंदनवार तक कर रहे ग्राहकों का इंतजार, कारोबारी मायूस
दिवाली से पहले पुरानी दिल्ली के किनारी बाजार में रंग-बिरंगी सजावट और पारंपरिक हस्तशिल्प हर बजट और पसंद के लिए खास कलेक्शन मौजूद है.
Published : October 31, 2026 at 11:49 AM IST
नई दिल्ली: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही राजधानी के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. खासकर चांदनी चौक स्थित पुरानी दिल्ली का मशहूर किनारी बाजार इन दिनों गोटा-पट्टी, जरदोजी, लटकन और देवी-देवताओं की पोशाकों के लिए खास पहचान रखता है. किनारी बाजार में दुकानदारों ने पूरी तैयारी भी कर ली है. राम दरबार की पोशाकों से लेकर जरदोजी की तोरण और हैंडमेड बंदनवार तक, दुकानों में सजावट का हर सामान मौजूद है, लेकिन बाजार से ग्राहक नदारद हैं. त्योहार नजदीक आने के बावजूद खरीदारी की रफ्तार धीमी होने से कारोबारी मायूस हैं.
राम दरबार की पोशाकों की खास मांग
दिवाली पर घरों और मंदिरों में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के राम दरबार का विशेष श्रृंगार किया जाता है. इसे देखते हुए किनारी बाजार में इस बार राम दरबार और हनुमान जी की आकर्षक पोशाकों का विशेष कलेक्शन तैयार किया गया है. बाजार में पिछले 32 वर्षों से कारोबार कर रहे मनीष बताते हैं कि दिवाली के दौरान राम दरबार और संकटमोचन हनुमान जी की पोशाकों की सबसे ज्यादा मांग रहती है. यहां छोटे पूजा घरों से लेकर बड़े मंदिरों में स्थापित मूर्तियों के आकार के अनुसार वस्त्र उपलब्ध हैं. रेशम, मखमली कपड़े और बनारसी ब्रोकेड पर की गई बारीक जरदोजी और गोटा-पट्टी की कारीगरी इन पोशाकों को खास बनाती है.
दरवाजों के साइज के हिसाब से तैयार हो रही बंदनवार
दिवाली पर घर के मुख्य द्वार को तोरण या बंदनवार से सजाने की परंपरा भी बाजार की रौनक बढ़ा रही है. किनारी बाजार में हैंडमेड और कस्टमाइज्ड बंदनवार की अच्छी वैरायटी मौजूद है. यहां ग्राहकों के दरवाजे के साइज और पसंद के रंगों के अनुसार बंदनवार तैयार की जाती हैं. मनीष बताते हैं कि उनकी दुकान पर बंदनवार और तोरण की इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है. किसी के दरवाजे का साइज 36 इंच है तो किसी का 42 इंच या उससे अधिक. ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक जरदोजी, मोतियों और बीड्स से सजावट की जाती है. इसके साथ मैचिंग लटकन भी तैयार की जाती हैं, जिससे मुख्य द्वार को आकर्षक लुक मिलता है.
100 रुपये से शुरू हैं तोरण, प्रीमियम कलेक्शन भी मौजूद
किनारी बाजार की खासियत यह है कि यहां हर बजट के ग्राहक के लिए सजावटी सामान उपलब्ध है. सामान्य तोरण की कीमत करीब 100 रुपये से शुरू हो जाती है, जबकि हाथ से तैयार की गई जरदोजी और गोटा-वर्क वाली प्रीमियम तोरण की कीमत 2,000 से 4,000 रुपये या उससे अधिक तक है. मनीष के मुताबिक, जरदोजी का काम पूरी तरह हाथ से किया जाता है. इसमें कारीगरों की मेहनत और बारीक कारीगरी लगती है, इसलिए इसकी कीमत भी उसी हिसाब से तय होती है.
ग्राहकों को पसंद आ रही पारंपरिक सजावट
हरियाणा के बहादुरगढ़ से खरीदारी करने पहुंचीं शालिनी गुप्ता ने बताया कि उन्हें अपने घर के मंदिर को सजाने का काफी शौक है. वह कई वर्षों से इसी दुकान से भगवान की पोशाकें खरीद रही हैं. इस बार उन्होंने लड्डू गोपाल, राधा-कृष्ण और पूरे राम दरबार के लिए पांच पोशाकें खरीदी हैं. उनके मुताबिक, यहां मंदिर की सजावट और बंदनवार की वैरायटी काफी आकर्षक होती है. वहीं, स्थानीय निवासी श्रेष्ठा ने बताया कि त्योहारों के दौरान वह खरीदारी के लिए किनारी बाजार ही आती हैं. इस बार लक्ष्मी-गणेश पूजन के लिए हॉट पिंक और रेड कलर थीम की सजावट पसंद की जा रही है. उन्होंने बताया कि दिवाली के करीब बाजार में काफी भीड़ हो जाती है, इसलिए वह करीब 20 दिन पहले ही खरीदारी शुरू कर देती हैं.
ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में भी बरकरार है बाजार का आकर्षण
डिजिटल दौर में ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ा है, लेकिन किनारी बाजार के कारोबारियों का मानना है कि पारंपरिक बाजारों की अपनी अलग पहचान है. मनीष बताते हैं कि ऑनलाइन तस्वीर देखकर सामान खरीदने और बाजार में आकर उसकी गुणवत्ता, कपड़े और कारीगरी को खुद देखने में काफी अंतर है. बाजार में ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन और साइज भी तैयार करवा सकते हैं.
32 साल से कायम है ग्राहकों का भरोसा
किनारी बाजार की पहचान सिर्फ सजावटी सामान तक सीमित नहीं है. यहां दशकों पुराने कारोबारी और ग्राहकों के बीच भरोसे का रिश्ता भी इसकी खासियत है. कई परिवार पीढ़ियों से यहां खरीदारी करते आ रहे हैं. दिवाली से पहले दुकानों में नए कलेक्शन सज चुके हैं और कारोबारी त्योहार की बिक्री को लेकर उत्साहित हैं. अगर आप भी इस दिवाली अपने घर या मंदिर को पारंपरिक और आकर्षक अंदाज में सजाना चाहते हैं, तो पुरानी दिल्ली का किनारी बाजार एक ही जगह पर भगवान की पोशाकों, जरदोजी की तोरण, बंदनवार, लटकन और हस्तनिर्मित सजावटी सामान की कई वैरायटी उपलब्ध करा रहा है.
इसे भी पढ़ें