कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में हुआ ‘दिल्ली की दिवाली-सबसे निराली, मिलकर मनाने वाली’ कार्यक्रम का आयोजन
कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित भव्य सार्वजनिक उत्सव का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उदघाटन
Published : November 7, 2026 at 7:08 AM IST
नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने धनतेरस के अवसर पर शुक्रवार देर शाम को कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित भव्य सार्वजनिक उत्सव ‘दिल्ली की दिवाली- सबसे निराली, मिलकर मनाने वाली’ में भागीदारी की. इस सार्वजनिक उत्सव ‘जगमग दिवाली’ का शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दीपावली के शुभ अवसर पर दिल्लीवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली और आनंद की कामना की.
इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, कपिल मिश्रा, रविन्द्र इन्द्राज, विधायक अभय वर्मा, अनिल कुमार शर्मा सहित सैकड़ों संख्या में आमलोग उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन ‘क्लीन दिवाली, ग्रीन दिवाली’ की भावना को साकार करता है. उन्होंने आकाश में हजारों ड्रोन के माध्यम से प्रभु श्रीराम, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की सुंदर आकृतियों तथा विकसित भारत की तस्वीर प्रस्तुत किए जाने को दिल्लीवासियों के लिए एक अद्भुत और यादगार अनुभव बताया. उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की जनता पुरानी नकारात्मक बातों से आगे बढ़कर समस्याओं का समाधान, विकास और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति चाहती है. दिल्लीवासियों की अपेक्षाएं पूरी करना और राजधानी को विकास के नए रास्ते पर आगे ले जाना सरकार का संकल्प है.
#WATCH | Delhi | Drone show at Central Park, Connaught Place (CP), as the Delhi government organises "Dilli Ki Diwali" for the general public. CM Rekha Gupta and ministers of her cabinet are also here. https://t.co/GIol96rZ0h— ANI (@ANI) November 6, 2026
VIDEO | Delhi: Chief Minister Rekha Gupta attends 'Dilli Ki Diwali' event at Connaught place. She says, "Today on the occasion of Deepawali, as Delhi celebrates a Green Diwali, the residents of Delhi experienced an amazing spectacle organised by the Delhi government, where hundreds of drones depicted the divine vision of Lord Ram in the sky, alongside the performing of Lakshmi-Ganesh Aarti. The Delhi government has organised this festival which features not only a grand drone show but also various competitions, such as photography contests for the youth and Rangoli competitions..."" (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2026
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आकाश में दिखाई गई विकसित भारत की तस्वीर और इस अवसर पर दोहराए गए संकल्प को प्रभु श्रीराम की कृपा से सभी मिलकर साकार करेंगे.इस अवसर पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि लगातार दूसरे वर्ष दिल्ली सरकार द्वारा भव्य स्तर पर ‘दिल्ली की दिवाली’ का आयोजन किया जा रहा है. कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल है और इस बार यहां दो दिवसीय भव्य दीपावली उत्सव आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कनॉट प्लेस में कुछ समय पहले बने नकारात्मक माहौल को सकारात्मकता और उत्सव के माहौल में बदलना है.
दिल्ली में भी देश के अन्य बड़े शहरों की तरह भव्य दिवाली का आयोजन हो, लोग यहां आएं, परिवारों के साथ उत्सव का आनंद लें और दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान को महसूस करें, इसी सोच के साथ ‘दिल्ली की दिवाली’ का आयोजन किया जा रहा है. यह केवल दो दिवसीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि दिल्ली के लोगों को एक साथ जोड़ने और दीपावली की खुशियां साझा करने का अवसर है.