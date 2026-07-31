रुणिचा एक्सप्रेस का रूट बदला : 44 दिन रींगस नहीं जाएगी ट्रेन, खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को होगी परेशानी
जयपुर रेल मंडल के फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी रेलखंड पर कुंड-पाली-खोरी स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य के तहत नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जा रहा है.
Published : July 31, 2026 at 9:15 AM IST
जोधपुर: जयपुर और अजमेर रेल मंडल में विभिन्न तकनीकी कार्यों के चलते जोधपुर से निकलने वाली दो प्रमुख यात्री रेल गाड़ियों का संचालन प्रभावित होगा. इसके चलते विशेष रूप से दिल्ली से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को रींगस तक रुणिचा एक्सप्रेस से जाने की सुविधा 44 दिनों तक नहीं मिलेगी. खाटू श्याम रींगस से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां श्रद्धालु उतरकर जाते हैं.
मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार अजमेर मंडल के अजमेर-चंदेरिया रेलखंड पर झड़वासा-बांदनवाड़ा एवं सिंगावल स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य के अंतर्गत नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जा रहा है. इसके कारण गाड़ी संख्या 14801, जोधपुर-इंदौर (वाया अजमेर) 4 से 8 अगस्त तक तथा गाड़ी संख्या 14802, इंदौर-जोधपुर 4 से 9 अगस्त तक रद्द रहेगी.
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44 दिन रींगस नहीं जाएगी रुणिचा एक्सप्रेस : जयपुर रेल मंडल के फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी रेलखंड पर कुंड-पाली-खोरी स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य के तहत नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जा रहा है. इसके कारण ट्रेन संख्या 14087, दिल्ली-जैसलमेर रुणिचा एक्सप्रेस 12 अगस्त से 24 सितंबर तक अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर रेवाड़ी-अलवर-जयपुर-फुलेरा होकर संचालित होगी. इस दौरान ट्रेन का संचालन रींगस मार्ग से नहीं होगा. जबकि जैसलमेर से जोधपुर होते हुए रुणिचा एक्सप्रेस रींगस होकर ही चलेगी. पश्चिमी राजस्थान से श्याम बाबा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को वापस आने के लिए 44 दिनों तक इस ट्रेन की सुविधा नहीं मिलेगी.
18 फेरे होंगे बदले हुए मार्ग से : गाड़ी संख्या 14801, जोधपुर-इंदौर रेलसेवा 16 सितंबर से 3 अक्टूबर तक (18 ट्रिप) जोधपुर से प्रस्थान कर परिवर्तित मार्ग वाया मारवाड़ जंक्शन-अजमेर-जयपुर-सवाई माधोपुर-रतलाम होकर संचालित होगी. परिवर्तित मार्ग में यह रेलसेवा किशनगढ़, जयपुर, दुर्गापुरा, बनस्थली निवाई, सवाई माधोपुर, कोटा, नागदा एवं रतलाम स्टेशनों पर ठहराव करेगी.