महात्मा गांधी के खादी के सपने को पूरी तरह भूल गई पिछली सरकार, सिरसा ने 'AAP' पर बोला हमला
दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिरसा ने खादी को बढ़ावा देने और 'स्वदेशी' के संकल्प को आगे बढ़ाने की बात कही है.
Published : October 24, 2025 at 10:15 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड (डीकेवीआईबी) की 54वीं बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई. जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने की. सिरसा ने बताया कि यह बैठक चार साल बाद आयोजित की गई. यह जानकारी सिरसा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से भी साझा की. बैठक में डीएसआईआईडीसी के साथ समन्वय में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक भव्य एम्पोरियो स्थापित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य दिल्ली के दिल में एक ‘वन-स्टॉप’ अनुभव उपलब्ध कराना है. जहां भारत के लगभग 650 जीआई टैग उत्पादों को क्यूरेटेड ढंग से प्रदर्शित और बेचा जाएगा. ताकि देशी-विदेशी उपभोक्ता हमारी हस्तशिल्प धरोहर को एक ही छत के नीचे देख-परखकर खरीद सकें.
सिरसा ने आरोप लगाया कि पिछली केजरीवाल सरकार की प्राथमिकताएं कुछ और ही थी, जिन महात्मा गांधी के स्मारक पर वे हर साल जाकर कहते थे कि उनसे प्रेरणा लेते हैं, उन्हीं के खादी के सपने को पूरी तरह भूल गए. डीकेवीआईबी की चार साल तक एक भी बैठक नहीं हुई थी. आज हमने उस परंपरा को फिर से जीवित किया है. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि डीकेवीआईबी के नए एक्ट और नियम तैयार करने के लिए लीगल कंसल्टेंट्स की नियुक्ति की जाएगी. इससे बोर्ड के कामकाज को और मज़बूत व व्यवस्थित किया जा सकेगा. कैबिनेट मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने इस वर्ष के बजट में 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जिससे बोर्ड कारीगरों के प्रशिक्षण, स्किलिंग, फंडिंग और उनके उत्पादों के विपणन तक की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करेगा.
माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी की पहल के कारण और माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के स्वदेशी को संकल्प आगे ले जाते हुए आज 3 साल 9 महीने बाद DKVIB के बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में हस्तशिल्प, ग्रामोद्योग और खादी के समुचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए DKVIB… pic.twitter.com/qmApggU1qU— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) October 24, 2025
छोटे कारीगरों को मंच दिलाएगा डीकेवीआईबी
सिरसा ने कहा कि हमारे छोटे-छोटे कारीगरों के पास कला तो है, लेकिन अपने हाथों से बनाए उत्पादों को बेचने का न साधन है और न प्लेटफ़ॉर्म. डीकेवीआईबी उनके लिए वह माध्यम बनेगा जो उनकी कला को स्केल, फंडिंग और मार्केट एक्सेस दिलाएगा. बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को अवगत कराया कि दिल्ली के तीन पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिससे बहुत जल्द राजधानी के अपने उत्पाद भी देश के विशिष्ट भौगोलिक संकेतक सूची में शामिल होंगे.
17 प्रमुख एजेंडों पर हुई चर्चा
बैठक में 17 प्रमुख एजेंडे पर चर्चा की गई, जिनमें मुख्य रूप से कुटीर उद्योगों के लिए कौशल वृद्धि योजना, कारीगरों को वित्तीय सहायता और स्वदेशी उत्पादों के लिए साझा बिक्री मंच (कॉमन प्लेटफ़ॉर्म) की स्थापना जैसे निर्णय शामिल रहे. बैठक के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने डीकेवीआईबी के कश्मीरी गेट स्थित निगम भवन कार्यालय में जूट बैग और हस्तनिर्मित काग़ज़ से बनी वस्तुओं की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया. बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता द्वारा सिरसा को डीकेवीआईबी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद यह पहली बोर्ड बैठक थी.
