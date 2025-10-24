ETV Bharat / state

महात्मा गांधी के खादी के सपने को पूरी तरह भूल गई पिछली सरकार, सिरसा ने 'AAP' पर बोला हमला

नई दिल्ली: दिल्ली खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड (डीकेवीआईबी) की 54वीं बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई. जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने की. सिरसा ने बताया कि यह बैठक चार साल बाद आयोजित की गई. यह जानकारी सिरसा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से भी साझा की. बैठक में डीएसआईआईडीसी के साथ समन्वय में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक भव्य एम्पोरियो स्थापित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य दिल्ली के दिल में एक ‘वन-स्टॉप’ अनुभव उपलब्ध कराना है. जहां भारत के लगभग 650 जीआई टैग उत्पादों को क्यूरेटेड ढंग से प्रदर्शित और बेचा जाएगा. ताकि देशी-विदेशी उपभोक्ता हमारी हस्तशिल्प धरोहर को एक ही छत के नीचे देख-परखकर खरीद सकें.

सिरसा ने आरोप लगाया कि पिछली केजरीवाल सरकार की प्राथमिकताएं कुछ और ही थी, जिन महात्मा गांधी के स्मारक पर वे हर साल जाकर कहते थे कि उनसे प्रेरणा लेते हैं, उन्हीं के खादी के सपने को पूरी तरह भूल गए. डीकेवीआईबी की चार साल तक एक भी बैठक नहीं हुई थी. आज हमने उस परंपरा को फिर से जीवित किया है. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि डीकेवीआईबी के नए एक्ट और नियम तैयार करने के लिए लीगल कंसल्टेंट्स की नियुक्ति की जाएगी. इससे बोर्ड के कामकाज को और मज़बूत व व्यवस्थित किया जा सकेगा. कैबिनेट मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने इस वर्ष के बजट में 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जिससे बोर्ड कारीगरों के प्रशिक्षण, स्किलिंग, फंडिंग और उनके उत्पादों के विपणन तक की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करेगा.

छोटे कारीगरों को मंच दिलाएगा डीकेवीआईबी