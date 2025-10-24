ETV Bharat / state

महात्मा गांधी के खादी के सपने को पूरी तरह भूल गई पिछली सरकार, सिरसा ने 'AAP' पर बोला हमला

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिरसा ने खादी को बढ़ावा देने और 'स्वदेशी' के संकल्प को आगे बढ़ाने की बात कही है.

डीकेवीआईबी की बैठक में मंत्री सिरसा
डीकेवीआईबी की बैठक में मंत्री सिरसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 24, 2025 at 10:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड (डीकेवीआईबी) की 54वीं बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई. जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने की. सिरसा ने बताया कि यह बैठक चार साल बाद आयोजित की गई. यह जानकारी सिरसा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से भी साझा की. बैठक में डीएसआईआईडीसी के साथ समन्वय में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक भव्य एम्पोरियो स्थापित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य दिल्ली के दिल में एक ‘वन-स्टॉप’ अनुभव उपलब्ध कराना है. जहां भारत के लगभग 650 जीआई टैग उत्पादों को क्यूरेटेड ढंग से प्रदर्शित और बेचा जाएगा. ताकि देशी-विदेशी उपभोक्ता हमारी हस्तशिल्प धरोहर को एक ही छत के नीचे देख-परखकर खरीद सकें.

सिरसा ने आरोप लगाया कि पिछली केजरीवाल सरकार की प्राथमिकताएं कुछ और ही थी, जिन महात्मा गांधी के स्मारक पर वे हर साल जाकर कहते थे कि उनसे प्रेरणा लेते हैं, उन्हीं के खादी के सपने को पूरी तरह भूल गए. डीकेवीआईबी की चार साल तक एक भी बैठक नहीं हुई थी. आज हमने उस परंपरा को फिर से जीवित किया है. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि डीकेवीआईबी के नए एक्ट और नियम तैयार करने के लिए लीगल कंसल्टेंट्स की नियुक्ति की जाएगी. इससे बोर्ड के कामकाज को और मज़बूत व व्यवस्थित किया जा सकेगा. कैबिनेट मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने इस वर्ष के बजट में 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जिससे बोर्ड कारीगरों के प्रशिक्षण, स्किलिंग, फंडिंग और उनके उत्पादों के विपणन तक की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करेगा.

छोटे कारीगरों को मंच दिलाएगा डीकेवीआईबी

सिरसा ने कहा कि हमारे छोटे-छोटे कारीगरों के पास कला तो है, लेकिन अपने हाथों से बनाए उत्पादों को बेचने का न साधन है और न प्लेटफ़ॉर्म. डीकेवीआईबी उनके लिए वह माध्यम बनेगा जो उनकी कला को स्केल, फंडिंग और मार्केट एक्सेस दिलाएगा. बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को अवगत कराया कि दिल्ली के तीन पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिससे बहुत जल्द राजधानी के अपने उत्पाद भी देश के विशिष्ट भौगोलिक संकेतक सूची में शामिल होंगे.

17 प्रमुख एजेंडों पर हुई चर्चा

बैठक में 17 प्रमुख एजेंडे पर चर्चा की गई, जिनमें मुख्य रूप से कुटीर उद्योगों के लिए कौशल वृद्धि योजना, कारीगरों को वित्तीय सहायता और स्वदेशी उत्पादों के लिए साझा बिक्री मंच (कॉमन प्लेटफ़ॉर्म) की स्थापना जैसे निर्णय शामिल रहे. बैठक के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने डीकेवीआईबी के कश्मीरी गेट स्थित निगम भवन कार्यालय में जूट बैग और हस्तनिर्मित काग़ज़ से बनी वस्तुओं की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया. बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता द्वारा सिरसा को डीकेवीआईबी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद यह पहली बोर्ड बैठक थी.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

GI TAG PRODUCTS IN DELHI
KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD
MANJINDER SINGH SIRSA IN DKVIB
दिल्ली में खादी को बढ़ावा
DKVIB BOARD MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.