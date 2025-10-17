दिवाली पर दिल्ली में भव्य समारोह की तैयारी, कर्तव्य पथ पर जगमगाएंगे दो लाख दीये
दिल्ली सरकार 18 और 19 अक्टूबर को दो दिवसीय दिवाली समारोह आयोजित कर रही है, जिसके तहत कर्तव्य पथ पर दो लाख दीये जलाए जाएंगे.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल दीपावली का उत्सव कर्तव्य पथ पर एक भव्य और यादगार तरीके से मनाया जाएगा. दिल्ली सरकार 18 और 19 अक्टूबर को दो दिवसीय आयोजन की तैयारी कर रही है, जिसके तहत ऐतिहासिक कर्तव्य पथ (राजपथ) को दो लाख से अधिक मिट्टी के दीयों से रोशन किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य राजधानी को एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जो अयोध्या के दीपोत्सव की तर्ज पर होगा.
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव
दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष दीपावली समारोह का मुख्य फोकस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक थीम पर रहेगा. यह आयोजन न केवल दिल्ली की सुंदरता को बढ़ाएगा, बल्कि नागरिकों में उत्साह और सकारात्मकता भी फैलाएगा.
बड़े आयोजन की तैयारी
आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं. मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री, सांसद और विधायक भी इस भव्य समारोह में शामिल होंगे. उत्सव के दौरान बड़े कलाकारों के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जो दिल्लीवासियों और पर्यटकों को आकर्षित करेंगे. सरकार इस तरह के आयोजनों के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम भी तैयार कर रही है.
सफाई और व्यवस्था
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे दीपावली के दौरान दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित और जगमग बनाने पर विशेष ध्यान दें. सड़कों पर अंधेरा न हो और यातायात सुगम बना रहे, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है.
