ETV Bharat / state

दिवाली पर दिल्ली में भव्य समारोह की तैयारी, कर्तव्य पथ पर जगमगाएंगे दो लाख दीये

दिल्ली सरकार 18 और 19 अक्टूबर को दो दिवसीय दिवाली समारोह आयोजित कर रही है, जिसके तहत कर्तव्य पथ पर दो लाख दीये जलाए जाएंगे.

DELHI KARTAVAY PATH 2 LAKH DIYAS
कर्तव्य पथ पर जगमगाएंगे दो लाख दीये (PTI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 17, 2025 at 12:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल दीपावली का उत्सव कर्तव्य पथ पर एक भव्य और यादगार तरीके से मनाया जाएगा. दिल्ली सरकार 18 और 19 अक्टूबर को दो दिवसीय आयोजन की तैयारी कर रही है, जिसके तहत ऐतिहासिक कर्तव्य पथ (राजपथ) को दो लाख से अधिक मिट्टी के दीयों से रोशन किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य राजधानी को एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जो अयोध्या के दीपोत्सव की तर्ज पर होगा.

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव
दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष दीपावली समारोह का मुख्य फोकस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक थीम पर रहेगा. यह आयोजन न केवल दिल्ली की सुंदरता को बढ़ाएगा, बल्कि नागरिकों में उत्साह और सकारात्मकता भी फैलाएगा.

DELHI KARTAVAY PATH 2 LAKH DIYAS
कर्तव्य पथ पर भव्य दिवाली समारोह की तैयारी (ETV BHARAT)
मुख्य आकर्षण: ड्रोन और लेजर शोदो लाख दीयों की रोशनी के अलावा, कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रामायण पर आधारित एक शानदार ड्रोन शो और लेजर प्रोजेक्शन मैपिंग होगा. इन शोज के माध्यम से भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की कहानी को मनमोहक ढंग से दर्शाया जाएगा, जिससे उपस्थित लोगों को एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव मिलेगा.
DELHI KARTAVAY PATH 2 LAKH DIYAS
दिल्ली की बीजेपी सरकार ने कर रही दिवाली की खास तैयारी (ETV BHARAT)

बड़े आयोजन की तैयारी
आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं. मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री, सांसद और विधायक भी इस भव्य समारोह में शामिल होंगे. उत्सव के दौरान बड़े कलाकारों के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जो दिल्लीवासियों और पर्यटकों को आकर्षित करेंगे. सरकार इस तरह के आयोजनों के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम भी तैयार कर रही है.

सफाई और व्यवस्था
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे दीपावली के दौरान दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित और जगमग बनाने पर विशेष ध्यान दें. सड़कों पर अंधेरा न हो और यातायात सुगम बना रहे, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है.

DELHI KARTAVAY PATH 2 LAKH DIYAS
कर्तव्य पथ पर ड्रोन और लेजर शो भी किया जाएगा (ETV BHARAT)
विस्तारित सजावटकर्तव्य पथ के अलावा, दिल्ली के 20 से अधिक प्रमुख चौराहों को भी सजाने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी (PWD) को सौंपी गई है, ताकि पूरी दिल्ली में उत्सव का माहौल बन सके. सरकार की यह पहल दीवाली को केवल दीपों के त्योहार के रूप में नहीं, बल्कि स्वच्छता, अनुशासन और सामूहिक सहयोग के प्रतीक के रूप में भी बढ़ावा दे रही है. पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा का कहना है यह आयोजन दिल्ली को देश के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गंतव्यों में से एक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. दो लाख दीयों से जगमगाता कर्तव्य पथ इस दीपावली पर दिल्ली की एक नई, भव्य और उज्जवल छवि प्रस्तुत करेगा.बता दें कि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है. इससे पहले दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क, अक्षरधाम मंदिर, त्यागराज स्टेडियम में आप सरकार दीपावली का त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाती रही. जिसमें मुख्यमंत्री समेत पूरा कैबिनेट शामिल होता था. इस वर्ष 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 को छोटी दीपावली और 20 को दीपावली मनाया जा रहा है. सरकार द्वारा कर्त्तव्य पथ पर 18 और 19 अक्टूबर को सार्वजनिक रूप से दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में दुकानों में पटाखों का स्टाक तय, तीन स्तरों पर टीमें रखेंगी निगरानी; जानिए पूरा प्लान

ये भी पढ़ें- दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बावजूद पुरानी दिल्ली के पटाखा व्यापारी निराश, जानें क्या कहा

TAGGED:

KARTAVYA PATH DELHI
DIWALI CELEBRATION IN DELHI
DIWALI CELEBRATION ON KARTAVYA PATH
DELHI KARTAVAY PATH 2 LAKH DIYAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.