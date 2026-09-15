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दिल्ली: कंझावला में दिल दहलाने वाली वारदात, बिना सिर के मिला नवजात का शव, मचा हड़कंप

दिल्ली के कंझावला थाना इलाके के मुबारकपुर डबास में सड़क किनारे नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई.

Newborn Body Found
नवजात शिशु का शव मिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2026 at 9:44 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के कंझावला थाना इलाके के मुबारकपुर डबास में सड़क किनारे नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव का सिर गायब होने की जानकारी सामने आने के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

सड़क किनारे पड़ा था शव

स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे नवजात का शव पड़ा देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, नवजात की उम्र करीब दो से तीन महीने होने की आशंका है. हालांकि, उम्र और मौत की वजह की आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम और मेडिकल जांच के बाद ही हो सकेगी. रोहिणी जिले के डीसीपी, एडिशनल डीसीपी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है.

स्थानीय लोगों की ओर से बच्चे की बलि दिए जाने की आशंका भी जताई जा रही है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस तरह की किसी आशंका की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. इसलिए इस दावे को फिलहाल जांच के एक संभावित पहलू के तौर पर ही देखा जा रहा है.

डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल ने बताया कि

बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल पुलिस नवजात की पहचान करने के साथ-साथ उसके सिर की तलाश में भी जुटी है. आसपास के इलाकों में जांच की जा रही है और CCTV फुटेज के जरिए संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही नवजात की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.

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