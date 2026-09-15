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दिल्ली: कंझावला में दिल दहलाने वाली वारदात, बिना सिर के मिला नवजात का शव, मचा हड़कंप

नई दिल्ली: दिल्ली के कंझावला थाना इलाके के मुबारकपुर डबास में सड़क किनारे नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव का सिर गायब होने की जानकारी सामने आने के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

सड़क किनारे पड़ा था शव

स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे नवजात का शव पड़ा देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, नवजात की उम्र करीब दो से तीन महीने होने की आशंका है. हालांकि, उम्र और मौत की वजह की आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम और मेडिकल जांच के बाद ही हो सकेगी. रोहिणी जिले के डीसीपी, एडिशनल डीसीपी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है.