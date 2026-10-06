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दिल्ली के मिनी बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारी तेज, कालीबाड़ी मंदिर में ‘मातृशक्ति’ थीम पर सजेगा पंडाल

प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा की तैयारी ( ETV Bharat )

नई दिल्‍ली: दिल्ली के मिनी बंगाल कहे जाने वाले चितरंजन पार्क में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. यहां के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में इस बार ‘मातृशक्ति’ थीम पर विशेष पूजा पंडाल तैयार किया जा रहा है. पूजा कमेटी के 54वें वर्ष में प्रवेश के साथ ही मंदिर परिसर को खास अंदाज में सजाने की तैयारी है. 15 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक चलने वाले इस उत्सव में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. इसे देखते हुए सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे.