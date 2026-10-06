दिल्ली के मिनी बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारी तेज, कालीबाड़ी मंदिर में ‘मातृशक्ति’ थीम पर सजेगा पंडाल
प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा को लेकर इस बार ‘मातृशक्ति’ थीम पर विशेष पूजा पंडाल तैयार किया जा रहा है
Published : October 6, 2026 at 12:40 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के मिनी बंगाल कहे जाने वाले चितरंजन पार्क में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. यहां के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में इस बार ‘मातृशक्ति’ थीम पर विशेष पूजा पंडाल तैयार किया जा रहा है. पूजा कमेटी के 54वें वर्ष में प्रवेश के साथ ही मंदिर परिसर को खास अंदाज में सजाने की तैयारी है. 15 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक चलने वाले इस उत्सव में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. इसे देखते हुए सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे.
कालीबाड़ी मंदिर में पंचमी से शुरू होकर महादशमी तक मां दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है. इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां दुर्गा के पूजा में सम्मिलित होते हैं. पिछली बार दुर्गा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां दुर्गा की पूजा देखने के लिए विशेष तौर पर कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे थे. कालीबाड़ी मंदिर दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य प्रदीप गांगुली ने बताया कि देखिए इस बार हमारे पूजा कमेटी का 54 वर्ष हो रहा है. कालीबाड़ी मंदिर में पूजा पंडाल से लेकर मूर्ति तक सभी इको फ्रेंडली बनाते हैं. यहां बांस की लकड़ी, कपड़े और कागज का कार्य किया जाता है.मूर्ति भी पूरी तरह मिट्टी की होती है. माता दुर्गा का परिधान कपड़ों का होता है.
उन्होंने आगे बताया कि पूजा पंडाल का थीम इस बार मातृशक्ति है. हर महिला के अंदर एक शक्ति होती है जिसे हम पूजा पंडाल के माध्यम से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं. महा दशमी के बाद माता दुर्गा का विसर्जन हम लोग मंदिर परिसर में ही कृत्रिम तालाब बनाकर कर देते हैं. पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी होगी. दिल्ली पुलिस की टीम भी यहां तैनात होंगे.पूजा की तैयारी हम लोग पिछले 45 दिनों से कर रहे हैं.नवरात्रों की शुरुआत 11 अक्टूबर से है. यह 20 अक्टूबर तक चलेगा.
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