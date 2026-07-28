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जंतर-मंतर आंदोलन के बाद बदले राजनीतिक समीकरण: सोशल मीडिया बनेगा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच, लेकिन बढ़ेंगे नए खतरे...

एकलव्य सिंह का मानना है कि पहले सोशल मीडिया को केवल चुनाव प्रचार का माध्यम माना जाता था, लेकिन अब यह सरकारों से जवाबदेही मांगने, जनमत तैयार करने और बड़े आंदोलनों को संगठित करने का प्रभावी प्लेटफॉर्म बन चुका है. किसी भी मुद्दे को कुछ घंटों में राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया जा सकता है और यही भविष्य की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता होगी.

राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह का कहना है कि जंतर-मंतर आंदोलन ने यह साबित कर दिया है कि भारत का युवा अब केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरे राजनीतिक विमर्श का सक्रिय भागीदार बन चुका है. उनके अनुसार, छात्रसंघ चुनाव कई राज्यों में बंद होने के बावजूद युवाओं की राजनीतिक सक्रियता कम नहीं हुई, बल्कि सोशल मीडिया ने उन्हें अपनी बात रखने का नया लोकतांत्रिक मंच उपलब्ध कराया है.

सोशल मीडिया बना नया लोकतांत्रिक मंच : दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्रों और युवाओं के आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब राजनीतिक आंदोलनों की दिशा केवल धरना-प्रदर्शन या रैलियों से तय नहीं होगी. डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया जनभावनाओं को संगठित करने, सरकारों से जवाबदेही मांगने और राष्ट्रीय स्तर पर बहस खड़ी करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुके हैं. पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर शुरू हुआ यह आंदोलन देखते ही देखते राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया और राजनीतिक दलों को भी इस पर अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया देनी पड़ी.

विश्लेषक एकलव्य सिंह इसे भविष्य की राजनीति में जेन-जी और डिजिटल प्लेटफॉर्म की निर्णायक भूमिका का संकेत मानते हैं, जबकि एस.एन. सिंह के अनुसार इस आंदोलन ने सरकार को सख्त कानून और व्यवस्था सुधार की दिशा में कदम उठाने के लिए मजबूर किया. हालांकि, दोनों विशेषज्ञ सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ जिम्मेदारी और सतर्कता को भी उतना ही जरूरी मानते हैं.

जयपुर: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और युवाओं के विरोध प्रदर्शन ने केवल पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली को लेकर राष्ट्रीय बहस नहीं छेड़ी, बल्कि देश की बदलती राजनीति की नई तस्वीर भी सामने रख दी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आंदोलन बताता है कि अब जनआंदोलनों का प्रभाव केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सोशल मीडिया राजनीतिक विमर्श, जनमत निर्माण और सरकारों की जवाबदेही तय करने का सबसे प्रभावी मंच बनता जा रहा है.

डिजिटल नैरेटिव पर बढ़ेगी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा : एकलव्य सिंह का मानना है कि भविष्य की राजनीति में डिजिटल नैरेटिव सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है. स्थानीय मुद्दे कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन सकते हैं. यही कारण है कि अब राजनीतिक दल युवाओं तक पहुंचने और सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए पहले से कहीं अधिक सक्रिय होंगे. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर आंदोलन के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों में इसका श्रेय लेने की होड़ भी दिखाई दी. इससे स्पष्ट है कि अब युवा आंदोलनों को केवल सामाजिक नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आने वाले चुनावों में रोजगार, शिक्षा, परीक्षा प्रणाली और पारदर्शिता जैसे मुद्दे प्रमुख राजनीतिक एजेंडा बन सकते हैं.

सोशल मीडिया के साथ बढ़े नई चुनौतियां : एकलव्य सिंह का कहना है कि भविष्य की राजनीति केवल बड़ी जनसभाओं या पारंपरिक प्रचार से नहीं चलेगी. राजनीतिक दलों को युवाओं की आकांक्षाओं को समझते हुए डिजिटल जवाबदेही, पारदर्शिता और तथ्य आधारित संवाद को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाना होगा. दोनों राजनीतिक विश्लेषक सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत के साथ उसके संभावित खतरों को भी गंभीर मानते हैं.

एकलव्य सिंह ने चिंता जताते हुए कहा कि फर्जी सूचनाएं, एडिटेड वीडियो, आधी-अधूरी जानकारी और दुष्प्रचार कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं. यदि तथ्य आधारित संवाद कमजोर हुआ तो आंदोलन अपने मूल उद्देश्य से भटक सकते हैं और सामाजिक तनाव या राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है. उन्होंने आगाह किया कि संवाद की कमी होने पर असामाजिक या देशविरोधी तत्व भी ऐसे आंदोलनों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं. इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और सत्यापन के साथ किया जाना आवश्यक है.

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आंदोलन का राजनीतिक प्रभाव भी स्पष्ट : राजनीतिक विश्लेषक एस.एन. सिंह कहते हैं कि जंतर-मंतर का आंदोलन अभूतपूर्व रूप से सफल रहा क्योंकि इससे देशभर के युवाओं और आम जनता ने खुद को जुड़ा हुआ महसूस किया. पेपर लीक का मुद्दा केवल छात्रों तक सीमित नहीं था, बल्कि लगभग हर परिवार की चिंता बन चुका था. इसी कारण इस आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन मिला. एस.एन. सिंह का कहना है कि आंदोलन का प्रभाव राजनीतिक स्तर पर भी दिखाई दिया. सरकार को इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाना पड़ा, संसद में पेपर लीक पर चर्चा हुई और कानून को और मजबूत बनाने की दिशा में पहल शुरू हुई. उनके अनुसार केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करना होगा ताकि परीक्षा प्रणाली पर युवाओं का भरोसा कायम रहे.

कानून के साथ ईमानदार व्यवस्था भी जरूरी : एस.एन. सिंह का कहना है कि सरकार द्वारा सख्त कानून बनाने की पहल सकारात्मक कदम है, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण उसका निष्पक्ष और प्रभावी क्रियान्वयन है. उनका मानना है कि नई संस्थाओं में ईमानदार, योग्य और निष्पक्ष लोगों की नियुक्ति होगी तभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा और युवाओं का विश्वास मजबूत होगा. उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा व्यवस्था और सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है तो युवाओं का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत होगा. इसके साथ भविष्य में ऐसे आंदोलनों की आवश्यकता भी कम होगी.

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सत्यता की जांच करें : वहीं, एस.एन. सिंह का कहना है कि युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें. लोकतांत्रिक विरोध शांतिपूर्ण, तथ्यपरक और जिम्मेदार होना चाहिए. जंतर-मंतर आंदोलन ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भारत की राजनीति डिजिटल दौर में प्रवेश कर चुकी है. आने वाले वर्षों में चुनावी रणनीति, जनआंदोलन और राजनीतिक विमर्श काफी हद तक इस बात से तय होंगे कि सोशल मीडिया पर युवाओं की आवाज कितनी विश्वसनीय, संगठित और प्रभावशाली तरीके से सामने आती है.