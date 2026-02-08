ETV Bharat / state

दिल्ली जनकपुरी हादसा: पुलिस ने मामले में गार्ड को किया गिरफ्तार, मंत्री आशीष सूद ने परिजनों से मिलकर दी सांत्वना

इससे पहले मामले में सब-कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया था. वहीं घटनास्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे सौरभ भारद्वाज को हिरासत में ले लिया गया.

Published : February 8, 2026 at 9:30 PM IST

नई दिल्ली: जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज करते हुए दूसरी गिरफ्तारी की है. पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एटा से मजदूर/गार्ड योगेश को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि हादसे के वक्त योगेश मौके पर मौजूद था और उसे पूरी घटना की जानकारी थी, इसके बावजूद उसने न तो घायल युवक की मदद की और न ही पुलिस या किसी अन्य एजेंसी को सूचना दी.

यह हादसा जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास जोगिंदर सिंह मार्ग पर उस समय हुआ था, जब सड़क पर जल बोर्ड के काम के दौरान गहरा गड्ढा खुला हुआ था. इस दौरान बाइक सवार युवक गड्ढे में गिर गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. हादसे के बाद इलाके में लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे. पुलिस ने मामले में पहले ही काम से जुड़े एक सब-कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया था. अब दूसरी गिरफ्तारी के बाद पुलिस का कहना है कि मामले में सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है.

उधर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने मामले में मृतक युवक के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान आशीष सूद ने कहा कि जनकपुरी में हुई दुर्घटना में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं. संकट की इस घड़ी में सरकार परिवार के साथ खड़ी है. इससे पहले शनिवार सुबह उन्होंने घटनास्थल पर पहुंकर निरीक्षण किया था. इस दौरान उन्होंने बताया था कि घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और मामले की जांच जारी है. किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. सभी विभागों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

उधर भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज रविवार को घटनास्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मौके पर पहुंचने से रोकते हुए हिरासत में ले लिया. दरअसल, सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में विधायक जरनैल सिंह व पार्टी के अन्य नेता घटनास्थल पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इस दौरान वहां मोमबत्ती जलाते हुए उन्हें पुलिस ने रोका और फिर सबको हिरासत में ले लिया. इसपर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर इतनी ही सक्रियता पुलिस ने उस रात दिखाई होती तो आज कमल ध्यानी जिंदा होता. साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाया कि हादसे की रात मृतक के परिजन पुलिस थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी भी थाने में शिकायत दर्ज नहीं की गई.

