जनकपुरी हादसा: मृतक के परिजनों ने घटनास्थल पर किया प्रदर्शन, मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में रविवार को उस स्थान पर जोरदार प्रदर्शन हुआ, जहां कुछ दिन पहले 25 वर्षीय युवक की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी. मृतक के परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जुटे और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान परिवार ने साफ कहा कि जब तक उन्हें न्याय और उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, उनका संघर्ष जारी रहेगा.

परिजनों का आरोप है कि खुदाई का कार्य दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन मौके पर न तो पर्याप्त बैरिकेडिंग थी और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था. उनका कहना है कि यदि सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता तो यह हादसा नहीं होता. मृतक के चाचा कमल ध्यानी ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि 25 वर्ष के युवक की जान गई है और परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए.

परिवार की मांग है कि दोषी अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही सरकार से आर्थिक मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की गई है. स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से निर्माण और खुदाई कार्यों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.