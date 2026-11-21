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घाटे से उबरने के लिए दिल्ली जल बोर्ड का बड़ा फैसला, निजी कंपनियों को लीज पर देगा अपनी संपत्तियां; 'वरुणालय' से होगी शुरुआत

दिल्ली जल बोर्ड ( File Photo )

नई दिल्ली: लगातार वित्तीय घाटे से जूझ रहे दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और राजस्व जुटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. बोर्ड अब अपनी खाली पड़ी ज़मीनों और इमारतों का निजी कंपनियों के माध्यम से मोनेटाइज़ेशन करने की योजना बना रहा है. अधिकारियों के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करोल बाग स्थित जल बोर्ड के मुख्यालय 'वरुणालय' से की जाएगी.

वित्तीय संकट से उबरने की कवायद राजधानी दिल्ली में जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले दिल्ली जल बोर्ड के पास वर्तमान में शहर भर में लगभग 27 लाख पानी के कनेक्शन हैं. इतने बड़े उपभोक्ता आधार के बावजूद, यह जल उपयोगिता संस्था पिछले कई वर्षों से भारी वित्तीय घाटे में चल रही है. राजस्व बढ़ाने के पारंपरिक तरीकों के पर्याप्त साबित न होने के कारण, बोर्ड ने अपनी अचल संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग कर आय सृजित करने का निर्णय लिया है.