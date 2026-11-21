घाटे से उबरने के लिए दिल्ली जल बोर्ड का बड़ा फैसला, निजी कंपनियों को लीज पर देगा अपनी संपत्तियां; 'वरुणालय' से होगी शुरुआत
दिल्ली जल बोर्ड के इस कदम को उसकी वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है.
Published : November 21, 2026 at 6:39 PM IST
नई दिल्ली: लगातार वित्तीय घाटे से जूझ रहे दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और राजस्व जुटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. बोर्ड अब अपनी खाली पड़ी ज़मीनों और इमारतों का निजी कंपनियों के माध्यम से मोनेटाइज़ेशन करने की योजना बना रहा है. अधिकारियों के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करोल बाग स्थित जल बोर्ड के मुख्यालय 'वरुणालय' से की जाएगी.
वित्तीय संकट से उबरने की कवायद राजधानी दिल्ली में जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले दिल्ली जल बोर्ड के पास वर्तमान में शहर भर में लगभग 27 लाख पानी के कनेक्शन हैं. इतने बड़े उपभोक्ता आधार के बावजूद, यह जल उपयोगिता संस्था पिछले कई वर्षों से भारी वित्तीय घाटे में चल रही है. राजस्व बढ़ाने के पारंपरिक तरीकों के पर्याप्त साबित न होने के कारण, बोर्ड ने अपनी अचल संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग कर आय सृजित करने का निर्णय लिया है.
घाटे से उबरने के लिए दिल्ली जल बोर्ड का बड़ा फैसला: सबसे पहले, दिल्ली जल बोर्ड की कुछ संपत्तियों का मोनेटाइज़ेशन किया जाएगा. इनमें झंडेवालान स्थित कार्यालय 'वरुणालय', हैदरपुर WTP के पास आवासीय परिसर 'वरुण निकेतन', और लाजपत नगर स्थित 'जल विहार' शामिल हैं. इसके बाद हम अन्य ऐसी संपत्तियों की पहचान करेंगे, जिनका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा सकता है. करोल बाग के व्यस्त व्यावसायिक इलाके में स्थित 'वरुणालय' छह मंजिला इमारत है, जो तीन चरणों में बंटी हुई है.
यहीं से दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), अन्य मुख्य अभियंता और बोर्ड के सदस्य अपना कामकाज संभालते हैं. लाजपत नगर में दिल्ली जल बोर्ड के पास मुख्य रूप से अपने अधिकारियों के लिए आवासीय संपत्तियां और एक पुराना पंप हाउस है. 2018 से पानी के शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. इससे जल बोर्ड की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि बोर्ड पर कर्ज और उसका ब्याज 73,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो गया है.
बोर्ड बैठक में मिली प्रस्ताव को मंजूरी: इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, "हाल ही में हुई बोर्ड की बैठक में भूमि और इमारतों सहित बोर्ड की अन्य संपत्तियों के मुद्रीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा सूचीबद्ध एक वित्तीय सलाहकार नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं."
सलाहकार की रिपोर्ट के बाद तय होगी रूपरेखा: अधिकारियों के मुताबिक, नियुक्त किया जाने वाला वित्तीय सलाहकार जल बोर्ड की विभिन्न संपत्तियों विशेष रूप से करोल बाग स्थित मुख्यालय 'वरुणालय' का गहन मूल्यांकन करेगा. सलाहकार द्वारा संपत्तियों के व्यावसायिक मूल्य और उनके बेहतर उपयोग को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर बोर्ड को सौंपी जाएगी. इस रिपोर्ट के आधार पर ही निजी कंपनियों को ये संपत्तियां लीज या अन्य व्यावसायिक मॉडल के तहत देने की अंतिम शर्तें तय की जाएंगी.
दिल्ली जल बोर्ड के इस कदम को उसकी वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है. यदि 'वरुणालय' का यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो आने वाले समय में शहर के अन्य हिस्सों में स्थित जल बोर्ड की संपत्तियों को भी इसी मॉडल के तहत विकसित कर राजस्व जुटाया जा सकेगा.
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